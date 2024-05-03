中聯資源第1季EPS 1.18元 前景亮

中聯資源（9930）昨（3）日公布第1季財報，受益毛利高的高爐水泥銷售量增加，單季交出2.93億元的獲利成績，年增59.8%，每股稅後純益為1.18元。該公司並看好今年高爐水泥需求前景，將可進一步為營運加持。

中聯資源表示，該公司旗下的高爐水泥產銷和資源再生兩個部門業績比重約各占一半，以第1季營運來看，均呈現成長態勢；其中，尤以毛利率約20%的高爐水泥銷售量由去年同期的85萬公噸增為近91萬公噸，推升單季營收達18.31億元，年增11.4%。

進而挹注整體獲利表現，第1季稅後純益達2.93億元，相較去年同期的1.83億元，成長59.8%，每股純益為1.18元。中聯資源昨日下跌0.6元，收在65.2元。

展望營運前景，該公司指出，今年國內重大公共工程正相繼啟動，台積電等高科技業者所投資的廠房擴建也如期推進，加上各地社會住宅案推出，對高爐水泥需求可望穩定增長，有利公司營運表現。據了解，目前國內的高爐水泥一年需求量約700萬公噸，中聯資源市占率約達50%。

另外，中聯資源昨日董事會並通過高雄研磨廠增設產線投資計畫，將斥資5.73億元打造一條設計年產能48萬公噸的新生產線，預計2026年完工投產。

屆時，搭配現有一年合計300萬公噸的生產線，提高用電離峰時段操作，將可藉此降低生產成本，提升產銷毛利。