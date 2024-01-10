統一超營收／全台增228家門市 2023年首破3,000億大關

統一超（2912）今（10）日公布2023年營收首度衝破3,000億元大關，達3,169.3億元，年增9.2%，創下歷史新高，全台7-ELEVEN達6,859家，淨增加228家。2023年強化鮮食、咖啡、思樂冰、霜淇淋、預購、國際精品、全店行銷等明星結構。轉投資事業包括菲律賓7-11、台灣星巴克、康是美、上海與浙江7-11等，均挹注營收成長。

展望2024年，台灣7-11看好1月圍爐年菜、拜年賀禮、除舊布新、春酒尾牙、總統大選等新春商機，將開發話題商品與服務，更藉由全店行銷活動增添買氣，並串聯OPEN POINT生態圈，鼓勵會員跨指定通路消費、電子發票存會員載具，開創門市新銷售機會。

若單看12月營收，統一超12月營收為275.3億元，年增5.91%，也創下歷史同期新高，受惠於掌握第30屆亞洲棒球錦標賽、耶誕節、冬至、跨年派對、草莓季、寒流來襲等生活消費商機，延續線上線下策略與明星商品與服務作法，帶動營收成長。

統一超2023年能創下歷史新高好成績，其中包括店數持續成長。台灣7-11門市截至2023年12月底店數6,859家，去年同期店數6,631家相比，淨增加228家，持續坐穩超商龍頭。

再來會員貢獻度成長，台灣7-11經營的OPEN POINT生態圈藉由會員、點數、支付3策略持續擴大會員經濟，全年累計會員消費金額持續創歷史新高、已突破千億元大關。

台灣7-11鮮食深耕自有品牌，多元作法帶動相關類別業績成長一至兩成；小金雞咖啡事業部，以開發節令新品、深耕精品市場、跨界風味聯姻等做法擴大咖啡與茶飲銷售機會，藉由CITY CAFE攜手GODIVA新推出熱巧克力、CITY PEARL首賣年輕人喜愛商品、CITY TEA現萃茶精耕國際認證茶等多品牌、多角化經營，帶動類別業績成長。