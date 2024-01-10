快訊

美客機門板飛脫…15歲男「被迫裸上身」 女乘客1舉動超暖心

獨／不同版本國家警報？昨搭機返台 他竟收到簡體字「總統警報」

八代亞紀：日本「演歌女王」華麗熱情的歌唱人生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

統一超營收／全台增228家門市 2023年首破3,000億大關

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
7-ELEVEN今年春節整合多元虛實通路，推出逾千種年節商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年春節整合多元虛實通路，推出逾千種年節商品。圖／7-ELEVEN提供

統一超（2912）今（10）日公布2023年營收首度衝破3,000億元大關，達3,169.3億元，年增9.2%，創下歷史新高，全台7-ELEVEN達6,859家，淨增加228家。2023年強化鮮食、咖啡、思樂冰、霜淇淋、預購、國際精品、全店行銷等明星結構。轉投資事業包括菲律賓7-11、台灣星巴克、康是美、上海與浙江7-11等，均挹注營收成長。

展望2024年，台灣7-11看好1月圍爐年菜、拜年賀禮、除舊布新、春酒尾牙、總統大選等新春商機，將開發話題商品與服務，更藉由全店行銷活動增添買氣，並串聯OPEN POINT生態圈，鼓勵會員跨指定通路消費、電子發票存會員載具，開創門市新銷售機會。

若單看12月營收，統一超12月營收為275.3億元，年增5.91%，也創下歷史同期新高，受惠於掌握第30屆亞洲棒球錦標賽、耶誕節、冬至、跨年派對、草莓季、寒流來襲等生活消費商機，延續線上線下策略與明星商品與服務作法，帶動營收成長。

統一超2023年能創下歷史新高好成績，其中包括店數持續成長。台灣7-11門市截至2023年12月底店數6,859家，去年同期店數6,631家相比，淨增加228家，持續坐穩超商龍頭。

再來會員貢獻度成長，台灣7-11經營的OPEN POINT生態圈藉由會員、點數、支付3策略持續擴大會員經濟，全年累計會員消費金額持續創歷史新高、已突破千億元大關。

台灣7-11鮮食深耕自有品牌，多元作法帶動相關類別業績成長一至兩成；小金雞咖啡事業部，以開發節令新品、深耕精品市場、跨界風味聯姻等做法擴大咖啡與茶飲銷售機會，藉由CITY CAFE攜手GODIVA新推出熱巧克力、CITY PEARL首賣年輕人喜愛商品、CITY TEA現萃茶精耕國際認證茶等多品牌、多角化經營，帶動類別業績成長。

營收 咖啡 消費

延伸閱讀

中信金2023年大賺560億元 與子公司中信銀均創新高

2023年人口轉正成長 新生兒13.5萬人再創新低

排隊也要吃！Bacha Coffee人潮不斷 每日現做可頌天天完售

崇友營收／2023年52.68億元、年增11％ 創歷史新高

相關新聞

王品營收／去年全年222億元寫新里程碑 朝粥幫即日開放訂位

王品（2727）今（10）日公告去年12月營收19.95億元，年增14.61%，為歷史第三高紀錄，同步改寫12月同期新高...

統一超營收／全台增228家門市 2023年首破3,000億大關

統一超（2912）今（10）日公布2023年營收首度衝破3,000億元大關，達3,169.3億元，年增9.2%，創下歷史...

八方雲集營收／去年創歷史新高 美國展店穩健開出

八方雲集（2753）今（10）日公告12月合併營收6.39億元，較去年同期成長9.56%，創歷年同期新高，亦較上月增加2...

長榮航營收／去年12月187.43億元 創下歷史新高

長榮航空（2618）12月合併營收創下公司成立以來歷史新高，12月合併營收達187.43億，與去年同期合併營收146.7...

聚餐旺季助攻 王品去年營收222.3億元創新高

國內連鎖餐飲龍頭王品集團今天公告12月自結合併營收新台幣19.95億元，受惠聚餐旺季助攻，創歷史第3高與同期新高；累計2...

富邦媒營收／去年1,092億元再創新高

momo富邦媒（8454）公布2023年12月營收97.3億元，月減35.79%，年增1.82%，創歷史同期新高、單月歷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。