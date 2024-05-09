台股下跌139點 三大法人賣超207億元

台股9日開高走低，早盤以20710.05點開出，終場收在最低20560.77點，下跌139.74點，跌幅0.67%，成交量4,180.13億元，三大法人賣超207.49億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超207.82億元，投信買超25.14億元，自營商賣超（合計）24.81億元，其中自營商（自行買賣）買超6.69億元，自營商（避險）賣超31.5億元。

權值股尾盤遭遇賣壓，台積電（2330）最後一盤下殺三塊，終場收在796元，下跌6元，跌幅0.74%，聯發科開高，尾盤拉回平盤，鴻海則力守平盤之上，終場收在170.5元，上漲1元，漲幅0.58%。