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一周熱門零股／潤泰新、中信金 擠進十強

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
近一周零股交易 圖／經濟日報提供
近一周零股交易 圖／經濟日報提供

台股受到美股上漲激勵，昨（3）日大型權值股撐盤，本周勁揚209點並站上月線。其中，潤泰新（9945）、中信金、長榮航入榜本周零股交易前十強，其餘不變。

根據CMoney統計本周熱門零股前十強標的依序為：台積電、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、鴻海、潤泰新、元大台灣價值高息、長榮、中信金、長榮航，十檔標的交易量169萬至540萬股不等。

台積電震盪整理，不少投資人逢低承接，帶動台積電衝上本周零股交易冠軍。建材營造類股隨地震後都更題材浮上檯面，表現強勢，加上多檔營建股去年缺工、材料成本上揚，許多建案遞延至今年，其中潤泰新擠進本周零股交易前十強。

金融保險族群本周擴量上攻，中信金在金控類股中現金股息殖利率表現最佳，本周股價盤堅創高。

長榮航空也寫下史上營收最旺首季紀錄，航空貨運需求強勁，4月貨運收入有望比3月更好，在電商以及AI相關需求推動下，將成為帶動4月貨運收入的重要因素。

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