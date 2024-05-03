快訊

午後注意雷雨 吳德榮：周末晴朗炎熱 上看36度高溫

期待財報和就業報告 道指漲322點 史指3日來首度走升

台股外資賣公股買 失守月線關卡

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美聯準會（Fed）主席鮑爾放鴿稱「未來不太可能升息」，不敵美國人工智慧（AI）巨擘股弱勢，台股昨（2）日在外資反手調節台積電（2330）68.9億元，壓抑股價大跌18元收772元當日最低下，連二黑，同步失守月線關卡。

集中、櫃買市場昨天盤勢不同調，本波一度急殺回測半年線的櫃買市場拜千金股為首的高價股領頭反彈，以及外資賣壓相對有限，昨日逆勢上漲0.6%收250.2點，不但改寫波段高點，並克服月線反壓，盤面類股持續良性輪動，有利補漲行情延續。

三大法人賣超151.6億元，其中外資反手調節181億元，連三買止步，今年來累計賣超303.8億元；外資在台指期留倉淨空單增加3,806口至17,541口，近八日最多。

投信單日加碼53.1億元，連14買，累計買超466.2億元，今年來共買超2,772億元；自營商賣超23.8億元，連二賣。

八大公股券商逢低承接18.4億元，終止連三賣，主要敲進台積電、華城（1519）等標的。

台積電 外資

延伸閱讀

期交所2日公告 調整台股等期貨契約保證金

台積電進駐熊本改變就業環境 中小企業遇1情況哀嚎：已經到極限了

谷月涵看壞、謝金河看好⋯台股怎辦？網笑：死魚盤確定

金融三業Q1賺近3,000億元 台幣貶值、台股持穩…4月獲利可期

相關新聞

台股外資賣公股買 失守月線關卡

美聯準會（Fed）主席鮑爾放鴿稱「未來不太可能升息」，不敵美國人工智慧（AI）巨擘股弱勢，台股昨（2）日在外資反手調節台...

證交所：避免網路壅塞 上市公司宜及早公告財報

臺灣證券交易所表示，除14家金控季報公告申報期限為5月30日外，其餘992家上市公司截止日為5月15日，為避免屆時網路流...

外資賣面板雙虎 同步賣超台積電8856張…法人：台股短線震盪盤整

台積電引領AI概念股下挫，台股今天量縮價跌收20222點，下跌174點失守月線，外資賣超台股新台幣180.8億元，群創、...

「小0050」配息出爐！00850第2季預估配0.54元

國內唯一「季配+永續+市值型」台股ETF元大臺灣ESG永續（00850）2024年第2季預估配息公告出爐，預估配息0.5...

00731超威！季配3.38元 單季配息率4.5%、年化高達18%

規模僅10.5億元的復華富時高息低波（00731）2024年5月配息金額公布。根據復華投信官網收益分配期前公告，0073...

提醒第1季財報公告申報期限 證交所：金融控股外上市公司為5月15日

臺灣證券交易所表示，截至目前為止本國及第一上市公司(含創新板公司)分別為926家及80家，共計1,006家，2024年第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。