台股外資賣公股買 失守月線關卡

美聯準會（Fed）主席鮑爾放鴿稱「未來不太可能升息」，不敵美國人工智慧（AI）巨擘股弱勢，台股昨（2）日在外資反手調節台積電（2330）68.9億元，壓抑股價大跌18元收772元當日最低下，連二黑，同步失守月線關卡。

集中、櫃買市場昨天盤勢不同調，本波一度急殺回測半年線的櫃買市場拜千金股為首的高價股領頭反彈，以及外資賣壓相對有限，昨日逆勢上漲0.6%收250.2點，不但改寫波段高點，並克服月線反壓，盤面類股持續良性輪動，有利補漲行情延續。

三大法人賣超151.6億元，其中外資反手調節181億元，連三買止步，今年來累計賣超303.8億元；外資在台指期留倉淨空單增加3,806口至17,541口，近八日最多。

投信單日加碼53.1億元，連14買，累計買超466.2億元，今年來共買超2,772億元；自營商賣超23.8億元，連二賣。

八大公股券商逢低承接18.4億元，終止連三賣，主要敲進台積電、華城（1519）等標的。