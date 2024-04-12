台積電開盤飆出823元新高 這幾檔概念股漲停同慶

台積電ADR周四上漲0.67%，收在147.2美元，首季交出亮眼的營收表現，推升股價在法說會前持續往上衝，12日一開盤就以823元開出，再創下歷史新高，同時也帶動概念股表現，弘塑（3131）飆上漲停1,005元，台股再現15千金，旺矽（6223）、均華（6640）也衝上漲停板。

台積電（2330）3月合併營收1,952.11億元，為同期最佳，月增7.5%，年增34.3%，累計第1季合併營收5,926.44億元，為歷年最旺的第1季，法人看好今年營運可望逐季走強。

台積電法說會預計4月18日召開，法說會前，股價持續往上創高，今日以823元開出，上漲3元，再創天價，市值增至21.34兆元，雖一度翻黑下滑至818元，下跌2元，但盤中力守紅盤企圖強烈。

台積電一開盤就飆出歷史新高價，激勵相關概念股的表現，弘塑以928元開高後衝上漲停1,005元，重返千金，台股千金股增至15家；另外，旺矽以380元開高後走高，突破400元關卡衝上漲停408元，創下歷史新高；均華也衝上漲停458元，同樣創下歷史新高。

亞翔（6139）、漢唐（2404）、萬潤（6187）、辛耘（3583）、京鼎（3413）、京元電子（2449）、宜特（3289）、洋基工程（6691）等台積電概念股今日也都是上漲走勢。