台股科技股獨強 證券業者：結構性的問題很難反轉

台股指數近日頻創新高，但主要都是靠半導體等科技類股撐盤，對於台灣股市發展不均衡的現象，金管會雖在2021年推出了「股票造市者」制度擴大對優質但低成交量的股票來增加流動性，但業界人士指出，結構性的問題很難反轉，而且全世界的投資者資金現在都往半導體或AI等熱門產業集中，券商造市所能發揮的功能有限。

金管會官員指出，在股票造市者制度之下，證交所每年都會挑出獲利達一定標準、成交量低於一定張數、周轉率低於一定的比率等指標，來刪選出優質但流動性較低的個股，另外，去年新增了ESG的指標，也一起納入符合ESG一定評比的上市櫃公司，也可加入造市陣容，此外，也鼓勵券商多為這些優質上市櫃公司舉辦海外法說會等，擴大這些公司對外的能見度。

不過，證券業者指出，券商造市所能發揮的效果有限，畢竟券商自營部本身的資金量能有限，要拉抬這些股票的漲勢並不容易。

此外，即使是投信業者發行ETF，由於現在大部分投信業者發行ETF，都有「市場偎大邊」的效應，亦即，投資標的都往AI或半導體類股族群來集中，包括金管會正規畫開發主動式台股ETF或是多重資產ETF，希望能讓更多的台股標的被照顧到，但倘若投信業者的選股邏輯沒有變，那麼不論再怎麼發行ETF，對於熱門的個股只會形成更多的「錦上添花」，但優質卻缺乏題材及流動性的股票，仍無法在台股大盤指數上揚時被「雨露均霑」。

業界人士也表示，元大近來新發行的00940 ETF，可說是市場上眾多ETF裡，選股邏輯較不一樣的，尤其該ETF在選股邏輯上特別側重選擇「價值遭低估」標的，例如以本益比12.6倍為基準，大約是大盤平均21.4倍僅約6成的水準，這種選股方式，相對應較能對優質但本益比仍不高的股票，發揮助揚的效果，業界也在觀望元大投信打頭陣推出該選股邏輯之後，其他業者會否跟進。