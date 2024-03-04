台積電帶領台股大漲369點 三大法人買超444億元
台股今（4）日在台積電（2330）大漲推升下，指數直接站上萬九，創下歷史新高，收在19,305.31點，上漲369.38點，成交量4,853.84億元；三大法人買超444.74億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超368.78億元，投信買超74.39億元，自營商買超（合計）1.56億元，其中自營商（自行買賣）買超10.97億元，自營商（避險）賣超9.4億元。
台積電ADR大漲，帶動台積電股價向上跳空，收725元新高價，漲幅5.22%，其他權值股也同步上漲，聯發科收1,150元，漲幅逾4%，鴻海發動攻勢，漲幅逾4%，日月光投控漲幅逾2%，收141.5元歷史新高價。AI族群中仁寶今爆出23萬張大量，但股價開高走低，終場收38元，漲幅3.54%；摺疊機族群中新日興強攻漲停板，股價突破200元，大盤指數收在19,305.31點，漲幅1.95%。
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