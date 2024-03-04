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台積電帶領台股大漲369點 三大法人買超444億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股4日跳空開高，權值股台積電衝上725元歷史新天價，IC設計及網通等多檔個股漲停，指數盤中觸及19333.39點、終場收在19305.31點，同創歷史新高。中央社
台股4日跳空開高，權值股台積電衝上725元歷史新天價，IC設計及網通等多檔個股漲停，指數盤中觸及19333.39點、終場收在19305.31點，同創歷史新高。中央社

台股今（4）日在台積電（2330）大漲推升下，指數直接站上萬九，創下歷史新高，收在19,305.31點，上漲369.38點，成交量4,853.84億元；三大法人買超444.74億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超368.78億元，投信買超74.39億元，自營商買超（合計）1.56億元，其中自營商（自行買賣）買超10.97億元，自營商（避險）賣超9.4億元。

台積電ADR大漲，帶動台積電股價向上跳空，收725元新高價，漲幅5.22%，其他權值股也同步上漲，聯發科收1,150元，漲幅逾4%，鴻海發動攻勢，漲幅逾4%，日月光投控漲幅逾2%，收141.5元歷史新高價。AI族群中仁寶今爆出23萬張大量，但股價開高走低，終場收38元，漲幅3.54%；摺疊機族群中新日興強攻漲停板，股價突破200元，大盤指數收在19,305.31點，漲幅1.95%。

三大法人 台積電 台股 外資 自營商

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