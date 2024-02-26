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航海王讓外資認錯回補 這2檔貨櫃、散裝高居買超前二大

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

美、英等國的聯盟近日再度對葉門胡塞武裝發動攻擊，外資認錯反手回補航海王。證交所統計，上周外資在集中市場買超292.17億元，買超第一名是貨櫃輪的長榮（2603）3.30萬張，但在前一周賣超1.39萬張，居賣超第三名，而上周買超第二名為散裝輪的新興。

根據台灣證券交易所統計，上周（2/19~2/23）外資在集中市場總買進金額為6,103.47億元，總賣出金額為5,811.30億元，買超為292.17億元，另統計年初至2月23日止，外資總買進金額為3兆4,503.04億元，總賣出金額為3兆3,317.82億元，累計買超為1,185.22億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進的持股）市值為25兆3,305.47億元，占全體上市股票市值的42.22%，較2月16日的24兆8,036.59億元，增加5,268.88億元。

就個股部分來看，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司依序為第一名長榮32,951張、第二名新興20,862張、第三名鴻海20,182張；賣超前三名依序為聯電71,102張、宏碁53,769張、緯創49,281張。

外資 長榮

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