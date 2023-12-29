景氣轉「黃藍燈」…加權指數再往前躍進非夢想！ 專家：台股列車已駛離南部

美股標誌性的一年接近尾聲，在人工智慧欣欣向榮、市場押注聯準會鴿派轉向的背景下，大型科技股的漲勢使市場接近歷史高點：標普500指數周四微漲，在2023年倒數第二個交易日收盤前回吐了稍早的漲幅，距離2022年1月3日創下的收盤紀錄高點僅差0.3%；斯達克指數微跌，但那斯達克100指數邁向1999年以來最佳年度表現。包括道瓊工業指數在內的三大指數均勢將實現月線、季線和年線上漲。

2023-12-29 08:43