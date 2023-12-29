景氣轉「黃藍燈」…加權指數再往前躍進非夢想！ 專家：台股列車已駛離南部
景氣對策信號繼上個月降回藍燈之後，又再次升為黃藍燈，分數由16分上升為20分。根據國發會的新聞稿，摘入重點如下：
（為新聞稿內容）
1.上個月出口、批發業營業額轉呈正成長，加上零售及餐飲業持續熱絡所致，顯示國內景氣持續好轉，但仍須關注後續變化。
2.IMF等機構預測明（113）年全球貿易量成長回升，加上新興科技應用商機持續熱絡，以及供應鏈庫存水位漸趨正常，有助挹注出口動能。
3.國內股市交易熱絡，勞動市場保持穩定，加上明年基本工資調升，以及政府持續優化稅制及降低國人各項生活負擔，提高民眾可支配所得，有助民間消費動能延續。
4.國內外主要機構預測明年臺灣經濟成長率可望逾3%，優於今年，惟各國央行貨幣政策走向、國際原物料價格走勢，以及地緣政治情勢發展，仍須密切留意。
根據中華經濟研究院的分析，臺灣今年的經濟成長約1.38％，如果真的猶如預測值呈現3％以上的成長，那麼臺灣加權指數要再往前躍進就不是夢想了。
28日網路上已經有不少聲音看熱股市上萬八，氣氛上普遍看多，只是外資目前放假去，成交量沒有太大的表現。現在只能說，台股的列車已經駛離南部，如果在南部就上車的投資人，日後一定會感謝當初自己有搭上這臺列車。
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