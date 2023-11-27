鴻海（2317）股價反彈近1％！ 恐因郭台銘退選不確定因素消除

總統選舉登記上周五截止，鴻海創辦人郭台銘於同日發出書面聲明宣布退選，法人坦言，郭台銘退出總統選舉，鴻海最大的不確定因素消除；鴻海（2317）今（27）日股價反彈，早盤最高一度達103元，漲幅近1%。

鴻海股價先前受到旗下富士康遭大陸查稅的衝擊，股價失守百元，10月底時盤中一度下滑至94元，之後在11月14日回到百元價位，以100元收盤，總共花了16個交易日重返百元價位。

鴻海第3季毛利率、營業利益率與淨利率，呈現三率三升，毛利率6.66%，營業利益率2.99%，淨利率2.79%，稅後純益431.28億元，每股純益（EPS）3.11元；累計今年前三季合併營收4.31兆元，營業利益2,746.65億元，稅後純益 889.53億元，每股純益6.42元。

鴻海表示，第4季業績將顯著成長，展望明年，貨幣政策、通膨與政經局勢將是三大影響因素，將持續推出智慧城市、智慧製造、智慧電動車等三大智慧平台，以降低三大因素的影響；另外，在電動車的布局上，目前已有23個專案、14個客戶，其中電動車Model C通過台灣掛牌，今年第4季量產，明年元月交車。

鴻海法說會後，多家外資調升2023～2025年獲利預期，包括2家日系、1家美系及1家歐系外資維持「買進」評等，目標價區間約在128～150元。