AI股熱潮退了？ 可從三跡象判斷

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

AI股昨（31）日股價普遍大跳水，引動投資人紛紛熱議「AI股要退潮了嗎」？法人指出，股價終究要反映基本面，可以從三個跡象來看AI股是否退潮。

法人表示，長線來看，AI仍具備長線創新趨勢，特別是外資機構咸認為AI是個長線的大趨勢，因為AI是繼個人電腦發明、網路普及、及智慧型手機面市以來，未來最具創新與突破性科技。但「短線」來看，股價漲多不免回檔，可從三個跡象來看AI股短線是否退潮。

首先，從AI指標股來看，除創意外，廣達、緯創等昨日都亮燈跌停收長黑，顯示投資人獲利了結賣壓出籠。這些台股AI熱門股這陣子的漲幅超過輝達，昨日順勢修正。

其次，最近已有部分內外資法人示警AI股漲多可能將進行修正，顯示連法人都開始謹慎保守。如寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）表示，近期AI概念股大漲，與2000年的網路泡沫狀況很類似。

不過網際網路這個概念不是假的，AI也是很大且正面的趨勢，但股價跑太快，與公司的基本有落差，短線就會有泡沫破滅的風險。華南投顧董事長儲祥生也認為，企業獲利如果跟不上股價，股價就會修正。

第三是AI股當沖比高，如緯創、廣達、技嘉、華碩、台光電等，當沖比都高達四至六成，這些熱門股吸引投資人來玩「沖沖樂」，但當沖比居高不下，也顯示投資人居高思危、不敢長抱。

AI 當沖

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