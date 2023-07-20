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升息尾聲 國內最大美債ETF規模破千億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

聯準會升息進入尾聲，使國內規模最大，也是本國投信業者所發行首檔債券ETF元大美債20年(00679B)規模也突破千億。

這檔ETF由元大投信發行，元大投信指出，元大美債20年(00679B)提供投資人配置美國長天期公債的簡單管道，今年以來日均成交量居債券ETF之冠，集保結算所統計，截至7月14日投資人數達149,172人，光是上半年就大幅增加近10萬人，買氣推升規模突破千億。

美國公債是由世界第一經濟體美國為擔保，被視為無風險資產，更是全球資金配置固定收益資產的基本標配，也被台灣投資人作為前進債券ETF的第一步。

00679B近4季單季年化配息率最高來到4.3%，最近一次則為3.7%，平均為3.8%。元大投信建議，投資人參與ETF配息時，應留意配息率不等於報酬率，且須注意「半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致」之情形，不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。

目前市場對於季配息ETF的討論度高，相對於高股息ETF，債券ETF領的是債息，只要發債國家或是企業不違約，都會每期固定支付債息，不像股票股利，會隨當年企業經營結果而有變化，因此為了能順利取得債息，元大投信建議投資人選擇優質債券標的。

同時債券ETF具有節稅優勢，因其配息收益計入海外利息所得，適用個人最低稅負制，一般投資人新台幣670萬元內可免稅（自然人），且因其配息來源屬於境外所得，故免繳二代健保補充保費。

元大投信指出，同步獲市場關注的還包括元大美債20正2(00680L) ，未來當美債殖利率下跌時，其價格成長空間更大，近期吸引不少投資人在相對低檔位置進場。證交所統計，今年以來日均成交近2萬張，達2022年的13倍。

至於00680L，則追蹤ICE 美國政府 20+年期債券 2 倍槓桿指數，反映「ICE 美國政府 20+年期債券指數」的單日正向2倍報酬表現，受市場波動與複利效果影響，長期表現與原型指數的正向兩倍累積報酬會有所差異，不過相對與上述的兩檔ETF，對於這檔ETF元大投信則提醒，僅適合可以持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估並嚴設停損。

月配息 元大投信 債券ETF

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