住宅法修正三讀 林右昌：租賃契約不得作查稅依據、擴大照顧育兒家庭
立法院今(21)日三讀通過「住宅法」部分條文修正案，修法明定公益出租人租賃契約資料不得作為租賃所得、房屋稅及地價稅查核依據，內政部長林右昌表示，藉此鼓勵屋主成為公益出租人，以照顧更多弱勢族群。
同時為減輕育兒家庭租屋負擔，放寬政府住宅協助措施的經濟或社會弱勢資格，從原本須育有3名以上未成年子女調整成2名，擴大政府扶持範圍，以實際行動保障育兒家庭居住權益。
此外，因應實務情形，這次修法也增訂房東將住宅出租給社會福利團體，再轉租給符合租金補貼申請資格的房客，也可認定為公益出租態樣，可享有每屋每月最高1萬5,000元綜合所得稅免稅額，以及房屋稅與地價稅比照自住稅率的優惠。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 桃園驚見房價倒掛！這區新成屋比預售屋一坪貴3.6萬
▪ 好地段就保值？ 大安遠企商圈名宅7戶轉手全賠售
▪ 頭期款多少才夠？25歲業務拚雙北市區買房 網友曝優選地段：不用那麼辛苦
▪ 房價越來越難殺…雙北呈現兩樣情 「這幾區」議價率大縮水
▪ 4間有1間、40年老屋交易夯 專家：賣屋少一動作虧200萬
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言