快訊

稱藍白合在柯文哲一念間 侯友宜：我會等你到最後一刻

柯文哲副手準備好了！陳智菡：黃珊珊明代領表「預計登記時間曝光」

呆卡戶持同家銀行70張信用卡 銀行清卡有成本考量？

住宅法修正三讀 林右昌：租賃契約不得作查稅依據、擴大照顧育兒家庭

經濟日報／ 記者戴瑞芬 / 即時報導
立法院今(21)日三讀通過「住宅法」部分條文修正案，修法明定公益出租人租賃契約資料不得作為租賃所得、房屋稅及地價稅查核依據，內政部長林右昌表示，藉此鼓勵屋主成為公益出租人，以照顧更多弱勢族群。本報資料照片
立法院今(21)日三讀通過「住宅法」部分條文修正案，修法明定公益出租人租賃契約資料不得作為租賃所得、房屋稅及地價稅查核依據，內政部長林右昌表示，藉此鼓勵屋主成為公益出租人，以照顧更多弱勢族群。本報資料照片

立法院今(21)日三讀通過「住宅法」部分條文修正案，修法明定公益出租人租賃契約資料不得作為租賃所得、房屋稅地價稅查核依據，內政部林右昌表示，藉此鼓勵屋主成為公益出租人，以照顧更多弱勢族群。

同時為減輕育兒家庭租屋負擔，放寬政府住宅協助措施的經濟或社會弱勢資格，從原本須育有3名以上未成年子女調整成2名，擴大政府扶持範圍，以實際行動保障育兒家庭居住權益。

此外，因應實務情形，這次修法也增訂房東將住宅出租給社會福利團體，再轉租給符合租金補貼申請資格的房客，也可認定為公益出租態樣，可享有每屋每月最高1萬5,000元綜合所得稅免稅額，以及房屋稅與地價稅比照自住稅率的優惠。

房屋稅 地價稅 租金補貼 林右昌 免稅額 內政部 租屋

延伸閱讀

苗栗縣警局異地重建14億不夠 內政部長林右昌同意協助

內政部長林右昌視察苗縣警局 慰勉員警並肯定打詐績效

經費不是問題！林右昌視察頭份新興國小通學步道工程

雲林西螺太平媽祖完成9天8夜平安遶境 今天回鑾西螺大會香

相關新聞

住宅法修正三讀 林右昌：租賃契約不得作查稅依據、擴大照顧育兒家庭

立法院今(21)日三讀通過「住宅法」部分條文修正案，修法明定公益出租人租賃契約資料不得作為租賃所得、房屋稅及地價稅查核依...

外企溢繳稅款 留意申退權益

常見營利依標準扣繳率扣繳後，會依各類情況申請取得稅務機關核准減免後，申請退還溢扣繳稅款，勤業眾信聯合會計師事務所會計師李...

防疫假給薪 可加倍減除

嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情期間，雇主於今年6月30日前給付員工未確診COVID-19申請防疫照顧假期間，...

美國相關法案已排審 台美雙重課稅問題有解

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人表示，近期台美租稅協定成為備受關注的話題，而為了解決台美間雙重課稅問題，美國提出《美臺...

特留分遺產返還 不課贈與稅

繼承人因被繼承人所為遺贈，導致法定特留分受侵害，繼而依法請求自遺贈財產中扣減，導致原本受遺贈人須財產移轉返還，不屬遺產及...

合夥人互檢舉漏報所得 國稅局追回2800萬元欠稅

高雄國稅局今天指出，近期有欠稅人短漏報營利所得7000多萬元，有關機關對其祭出限制出境等措施，最終成功追回核定補徵的綜所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。