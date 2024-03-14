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分散及便利民眾 免費掃墓公車自3月23日起營運

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
免費掃墓公車資訊。北市交通局提供
免費掃墓公車資訊。北市交通局提供

台北市交通局表示，為利民眾清明掃墓祭祖，配合墓區道路進行交通管制，於今年3月23、24、30、31日及4月4-7日共計八天，闢駛木柵線、南港線、軍人公墓線、崇德線及陽明山線等五線免費掃墓公車，除軍人公墓線班距為20-30分鐘外，其餘各線班距均為3-10分鐘。各線下山末班車時間為17時發車，提醒民眾注意搭乘時間。

依歷年民眾掃墓期間之需求，預估連續假日期間掃墓人潮將是最高峰，公運處呼籲民眾儘可能避開此尖峰期間，並利用大眾運輸系統轉乘掃墓公車前往墓區。北市公共運輸處已要求墓區周邊之聯營公車加密班次；民眾可於乘車前於「大臺北公車」網站（https://ebus.gov.taipei/）查詢公車營運動態，以掌握公車即時到站資訊。公運處提醒除掃墓公車提供民眾免費搭乘外，其餘公車路線仍維持原收費方式。

另為服務行動不便及70歲以上年長者往返墓區，現場亦配置復康巴士提供民眾免費搭乘，民眾可於掃墓公車乘車地點洽公車業者服務人員協助聯繫復康巴士接送事宜。

考量民眾平日掃墓需求，今年3月25日至29日、4月1日至3日共計八天，也有闢駛1段票收費之112路掃墓公車（捷運動物園站-富德靈骨樓），營運時間為8時至17時，每日計八車次於捷運動物園站2號出口發車，平日上山掃墓民眾可多加利用。

有關掃墓期間之交通管制及公車服務資訊可上台北市政府交通局網站（https://www.dot.gov.taipei/）及台北市公共運輸處網站（https://www.pto.gov.taipei/）查詢。

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