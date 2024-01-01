遠傳：跨年熱區數據量暴增 遠傳friDay影音觀看增13%

陪伴用戶迎接嶄新2024年，遠傳（4904）表示，運用AI技術預估跨年夜全台各地網路用量，提前進行網路擴充作業，全力佈署網路不鬆懈。根據遠傳觀察跨年尖峰時段全台13個跨年熱區，整體網路數據使用量較平常成長2.5倍；其中傳送照片與影片訊息、進行直播等上傳數據量更較平常成長8倍。台灣民眾廣泛使用的即時通訊軟體LINE，在跨年時段的下載、上傳數據量則分別是平常的1.7倍、3倍。此外，統計全台熱門跨年區域前三名，台北最HIGH新年城-2024跨年晚會成長3.5倍、台中麗寶樂園跨年演唱會成長2.8倍、高雄夢時代跨年晚會成長1.7倍。

遠傳指出，全台擴充超過800站以上各式基站設備、跨年夜當天出動超過30台行動通訊車；全台網路工程團隊自2023年12月30日起即動員超過百位工程人員、網管與傳輸工程師全程待命，進行網路流量觀察、即時排除障礙狀況，合力展現最佳通訊與網路品質，守護用戶的每個重要時刻。讓用戶能以最順暢的網速進行直播、傳遞第一手影片與照片，即時分享2024年的新年祝福。

此外，遠傳觀察，冷空氣報到的跨年夜有不少人選擇在家，用看片追劇的方式迎接2024年！遠傳friDay影音跨年夜與前一年相比，用戶總觀看時數成長13%，其中收視冠軍為獨家韓劇《烈女朴氏契約結婚傳》，觀看人次占總收視的9%，講述保守女子李世榮迫降現代與裴仁爀上演契約結婚，持續稱霸韓國同時段收視第一；第二、第三分別為最長壽的《Running Man》和車銀優、朴圭瑛主演的獨家韓劇《犬系戀人》。

遠傳表示，好萊塢熱門動作片《迫降危機、正宗巨齒鯊》、年度韓影《神鬼海底撈、水泥烏托邦：末日浩劫》，以及甫開播有戀綜天花板之稱的《換乘戀愛3》、全台首見的大型團體養成台綜《炸裂吧！女孩》等，都在跨年夜締造收視佳績，與前一年同期相比帶動免費會員總點擊數增加近5成、觀看人數20％的成長，顯示遠傳friDay影音豐富多元獨家內容及現象級日韓影劇、強檔電影，皆深獲觀眾們的喜愛。