快訊

日本石川縣16時10分發生地震 最大震度7、發布海嘯警報

「台灣失落20年」吳欣盈喊拚經濟：年輕人不敢結婚生子 藍綠沒責任？

獨／少了這一味！ 麥克雞塊「口感差很大」原因曝光

遠傳：跨年熱區數據量暴增 遠傳friDay影音觀看增13%

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

陪伴用戶迎接嶄新2024年，遠傳（4904）表示，運用AI技術預估跨年夜全台各地網路用量，提前進行網路擴充作業，全力佈署網路不鬆懈。根據遠傳觀察跨年尖峰時段全台13個跨年熱區，整體網路數據使用量較平常成長2.5倍；其中傳送照片與影片訊息、進行直播等上傳數據量更較平常成長8倍。台灣民眾廣泛使用的即時通訊軟體LINE，在跨年時段的下載、上傳數據量則分別是平常的1.7倍、3倍。此外，統計全台熱門跨年區域前三名，台北最HIGH新年城-2024跨年晚會成長3.5倍、台中麗寶樂園跨年演唱會成長2.8倍、高雄夢時代跨年晚會成長1.7倍。

遠傳指出，全台擴充超過800站以上各式基站設備、跨年夜當天出動超過30台行動通訊車；全台網路工程團隊自2023年12月30日起即動員超過百位工程人員、網管與傳輸工程師全程待命，進行網路流量觀察、即時排除障礙狀況，合力展現最佳通訊與網路品質，守護用戶的每個重要時刻。讓用戶能以最順暢的網速進行直播、傳遞第一手影片與照片，即時分享2024年的新年祝福。

此外，遠傳觀察，冷空氣報到的跨年夜有不少人選擇在家，用看片追劇的方式迎接2024年！遠傳friDay影音跨年夜與前一年相比，用戶總觀看時數成長13%，其中收視冠軍為獨家韓劇《烈女朴氏契約結婚傳》，觀看人次占總收視的9%，講述保守女子李世榮迫降現代與裴仁爀上演契約結婚，持續稱霸韓國同時段收視第一；第二、第三分別為最長壽的《Running Man》和車銀優、朴圭瑛主演的獨家韓劇《犬系戀人》。

遠傳表示，好萊塢熱門動作片《迫降危機、正宗巨齒鯊》、年度韓影《神鬼海底撈、水泥烏托邦：末日浩劫》，以及甫開播有戀綜天花板之稱的《換乘戀愛3》、全台首見的大型團體養成台綜《炸裂吧！女孩》等，都在跨年夜締造收視佳績，與前一年同期相比帶動免費會員總點擊數增加近5成、觀看人數20％的成長，顯示遠傳friDay影音豐富多元獨家內容及現象級日韓影劇、強檔電影，皆深獲觀眾們的喜愛。

跨年晚會 2024 遠傳

延伸閱讀

這願望能實現嗎？韓網票選「最想一起過聖誕的藝人」　韓韶禧上榜不意外，車銀優竟被「他」擠下去

車銀優親親封神！漫改韓劇《犬系戀人》30秒溼吻片瘋傳 2男神遭罵「帥臉演爛戲」

宋江洗澡「360度無死角被看光光」！穿衣顯瘦脫衣有肉　超立體腹肌吸引6486萬人圍觀

太會親了吧！車銀優吻戲「忘情伸舌頭」靈活舌吻全被拍下　50秒衣櫃吻看到臉紅心跳

相關新聞

龍年效應逐漸消退？各醫院迎來元旦寶寶 新生兒人數恐創新低

今天是元旦，各醫院陸續迎來元旦寶寶，不過少子化浪潮襲來，婦產科醫師認為，從目前公布的數據看來，龍年效應未充分發揮...

節能大禮包來了 元旦起燃氣器具、冷氣冰箱享補助3000元

節能新制報你知！經濟部自2024年起全新推出「住宅燃氣器具節能產品補助」，凡購買一、二級能效瓦斯爐及瓦斯熱水器，每台最高...

電梯裡跨年！高雄9人受困大樓電梯50分鐘 獲救已2024

全台昨晚瘋跨年！但高雄市前金區一棟大樓電梯在2023年倒數剩下約30分鐘時「鬧脾氣」，9名民眾進入後，電梯不動卡住，急忙...

台鐵公司掛牌票價是否調整 董事長杜微：今年度起研議研究

台鐵公司今天掛牌，對於票價調整議題，董事長杜微重申，目前沒有任何調整票價的方案，確認公司安全、服務做好，今年度會開始研議...

明元旦連假收假湧車潮 公路局預估地雷路段、時段出爐

明天元旦連假最後一天，交通部公路局預估將出現觀光及返回工作地車潮，主要城際道路易壅塞的路段時段，包括台9線蘇花路廊，北上...

運彩元旦全新上市三大特色 24小時投注、場中投注增至10種

台灣運彩今（1）日宣布，第三屆運動彩券於元旦上午10點正式開賣，教育部次長林騰蛟致詞時表示，第二屆運動彩券在發行團隊威剛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。