築間登錄戰略新版豪灑百萬訂製黃金徽章 表揚優秀主管

火鍋品牌起家的築間餐飲集團（7723）今(21)日登錄戰略新版，明年將進軍香港、日本，海內外店數預估將淨增50店，多品牌設立與強勁之展店力道，2024年營收預估衝破60億元。

隨著營運規模逐步擴大，築間餐飲集團昨晚在台中林酒店舉辦優秀主管表揚典禮，公開表揚百位優秀及卓越主管。今年，每位獲獎主管都可獲得集團特別訂製的「999純金徽章」1枚，象徵最高榮耀與肯定。

集團稍早也宣布，今年年終獎金將發出8,500萬元，較去年高出70%，績優員工有機會拿到3個月的年終，同時於2024年1月1日起實施調薪，內外場服務人員3萬7,500元起、儲備幹部4萬8,000元起、區主管6萬5,000元起，調薪幅度約5%至8%。

董事長林楷傑表示，自集團成立以來一直秉持互利、共享的理念。每位夥伴，不論基層同仁或高階主管，不論是帶領全台門店在第一現場打拚的營運主管，或是總部後勤單位的支援後盾，都是撐起集團成長階段的要角。

這是集團二度舉辦大型的年度員工表揚大會，趁2023年末大手筆「重金」表揚辛苦一年的戰友們，也期許集團所有夥伴齊心朝目標繼續努力。

另隨集團逐日壯大，「企業社會責任室」持續推動永續理念，致力於回饋社會，打造一個共好的生活環境。從2022年開始，就曾舉辦「吃火鍋做公益」，撥出鍋物銷售營業額的1%支持伊甸基金會；招待偏遠地區小球員吃火鍋，關注小朋友們平等教育等相關議題。

更由築間總經理周秀花帶領團隊十多人，親赴長照機構進行「義煮」活動，並由總部主管帶頭，透過善循環的精神實現社會責任。

今年特別安排於「2023優秀主管表揚典禮」舉辦之前，由企業社會責任室帶領各品牌事業處主管前往日月潭進行「淨潭」活動。

一群人由專業SUP立式划槳教練帶領，實行日月潭「撿廢」、「減廢」，眾人輕輕滑著SUP立槳在潭中央清理垃圾，才發現看似美麗純淨的日月潭畔，堆積許多塑膠袋、飲料杯、寶特瓶、鋁箔包、各種包裝袋和吸管，一個一個撿起來，身體會記得這次的揮汗辛勞，也會記得下次謹慎使用。

合力清出的寶特瓶、玻璃瓶、保麗龍、塑膠袋、魚網、水桶、食品包裝袋等，其中分類垃圾約13.3公斤。

根據美國海洋保育協會統計資料顯示，全球淨灘廢棄物前十名中多數為塑膠製品，而在臺灣最常見的淨灘廢棄物亦為寶特瓶、塑膠瓶蓋及吸管等。

林楷傑期許，透過集團逾百人的行動力，能持續減少台灣本島海岸廢棄物總重量與總體積，也將「減塑」觀念落實於日常，永續發展從根本做起。時時提醒員工，營收固然重要，回饋社會更重要，集團將以永續發展，落實ESG企業永續經營。 築間企業社會責任室帶領各品牌事業處主管前往日月潭進行「淨潭」活動。築間提供

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