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誠品進駐台中七期 帶旺1樓租金漲近7%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
誠品生活新商場周邊1樓租金行情。資料來源/台灣房屋
誠品生活新商場周邊1樓租金行情。資料來源/台灣房屋

台中七期百貨商圈再增商場新亮點，國內知名的文青百貨誠品生活，12月全新商場「誠品生活480」啟動試營運，也為商圈租金行情創造利基。

台灣房屋根據實價登錄資料，統計誠品生活北中南三處新據點的周邊1樓租金行情，近期試營運的台中「誠品生活480」，今年平均單坪月租金為1,722元，較去年的1,611上漲6.9%，漲勢最鮮明，新店裕隆城的「誠品生活新店」，近一年租金漲幅也將近4%，現今單坪月租金行情超過2,100元；北高雄唯一一家誠品書店所在的「誠品生活義享店」，則比去年微跌約5%，也是唯一下修的商圈。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，誠品生活是結合書店、餐飲、文創工藝等多元事業體的複合性商場，可豐富商圈的生活機能；加上近期該商場的展店區段，不僅坐落成熟蛋黃區，還可開發鄰近的新興消費市場，商圈擴大發展的潛力不小，也讓可做店面使用的1樓物件，租賃前景看俏，使新商場附近的1樓租金漲多跌少。

台灣房屋七期龍門特許加盟店店長徐郁閎指出，租金漲幅最大的誠品生活480，位處最繁華的七期市政中心，距離新興的單元二米其林商圈也相當近，且市政路還將向西打通延伸，可促進單元一、中科等地民眾前來七期消費，因此成為大型零售業者進軍台中的兵家必爭之地，近期除了誠品外，日系連鎖品牌唐吉軻德也進駐七期，加上當地還有不少新商辦吸引企業落腳，帶動區段的租賃需求，尤其是住、店、辦皆宜的1樓，更是市場上的搶手物件，使租金行情水漲船高。

陳定中表示，北高雄唯一的誠品，商圈平均月租金不漲反跌，主要因為去年租賃交易多為臨幹道的指標1樓店面，待租精華店面減少，而今年的租賃交易則集中在巷弄的中小型店面，故平均月租金稍微下修，但仍維持在1,200元以上水準。

此外，不同於誠品生活新店、誠品生活480是全新設立的百貨商場，誠品生活義享店是在既有的「義享天地」百貨設點，規模也較精巧，對周邊租金的拉抬效果相對有限；不過該區段在輕軌成圓與龍德新橋完工後，可望引進更豐沛的消費人潮，為商圈租金增添含金量。

誠品480。圖/台灣房屋提供
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