中鋼董座翁朝棟：鋼市明年穩步向上

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
中鋼52周年廠慶，翁朝棟看好鋼市明年穩步向上。 記者林政鋒／攝影
中鋼52周年廠慶，翁朝棟看好鋼市明年穩步向上。 記者林政鋒／攝影

中鋼昨（9）日晚間舉行52周年廠慶，董事長翁朝棟表示，鋼市明年穩步向上，未來可朝正向發展，樂觀看好明年首季逐步平穩，上半年重返上升軌道，現場氣氛熱烈。

翁朝棟說，今年廠慶主題是「我愛中鋼、永續發光」，小港廠區是中鋼前輩建廠的根，也是中鋼精神發芽的基地，感謝所有員工及高達123萬股東的肯定，尤其大股東經濟部對中鋼的支持，讓中鋼可以成長茁壯。

翁朝棟細數，今年是非常堅忍拚搏的一年。首先，面對疫情結束後，全球鋼鐵市場出現超額購買，導致短期供給量大幅增加，緊接著遇到全球性通膨，經濟發展不如預期，加上俄烏戰爭跟中國大陸經濟疲軟，還有地緣政治風險等因素，造成國際用鋼需求不振，世界鋼市陷入「供強需弱」雙面夾擊，市場復甦時間點不斷遞延，情況嚴峻。

翁朝棟說，「但中鋼人沒有選擇戰場的權利」，面對堅難挑戰，中鋼人全力以赴，尤其降低成本更具成效，到今年11月全廠區成本降低總額已達83億元以上，今年到11月自結獲利並已超越2020年最艱困的一年，很高興中鋼人已經在12月5日領到久違的產銷獎金。

世界鋼協預測明年全球鋼鐵需求成長1.9%，比今年增加3,460萬公噸，目前歐美鋼市走向明朗，帶動亞洲市場回溫，未來朝正向發展，樂觀看好明年首季逐步平穩，上半年重返上升軌道。

尤其亞洲重要大鋼廠12月都開出平高盤，加上美國鋼廠連續提高報價，中鋼今年營運績效可超越2020年艱困時期，「這次大家一起逆轉勝，逗陣做英雄」。

翁朝棟表示，未來中鋼還會面臨很多挑戰，今年首度規劃十年期經營發展策略，強調「二軸三轉」，其中的二軸是高值化精緻鋼廠、發展綠能產業，三轉是數位轉型、低碳轉型、供應鏈轉型，以面對未來挑戰。

翁朝棟說，中鋼正面臨世代交替，希望年輕世代一棒強過一棒，期許中鋼人要有信心、恆心、決心與韌性，「一個人或許可以走得快，但一群人能走更遠」，中鋼人代代相傳，是永續成長的卓越企業，「讓春天從高雄的中鋼出發」。

中鋼 股東 鋼鐵

延伸閱讀

中鋼晚間舉行52周年廠慶 董座翁朝棟：鋼市明年穩步向上

中鋼成功推動集團耐火材料國產化 建立自主供應鏈

中鋼帶勁 瞄準逾150天

台股上攻萬七 股東人數前十名曝光！高股息雙雄人氣續增溫

相關新聞

中鋼董座翁朝棟：鋼市明年穩步向上

中鋼昨（9）日晚間舉行52周年廠慶，董事長翁朝棟表示，鋼市明年穩步向上，未來可朝正向發展，樂觀看好明年首季逐步平穩，上半...

超商熱戰 搶百億冒煙商機

超商冬季以往營運骨幹為關東煮，為熱食自助區的億元小金雞之一，不過關東煮近期「開始變形」，超商四雄今年各自出招，搶近百億熱...

超商新型態販售 滿足民眾需求

台灣外食商機龐大，每家超商早期自助式熱食，以茶葉蛋、包子、關東煮為主，讓不到一坪熱食自助餐區創造高坪效，如今更在商品力求...

統一超營運綠實力 連五年獲道瓊永續指數肯定

統一超商營運綠實力國際大放異彩，國際最具永續公信力評比、2023年道瓊永續指數(Dow Jones Sustainabi...

連水牛都是運輸車隊！一群不到30歲年輕人做物流 怎4年征服東南亞6國

一群不到30歲的工程師、交易員、數學家湊在一起，你猜他們會創什麼業？答案竟然是：物流業。

SCFI運價指數連二紅 歐洲線持續反彈

昨（8）日出爐最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上漲21.4點至1032.21點，周漲幅為2.1%，運價連二漲。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。