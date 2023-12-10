中鋼董座翁朝棟：鋼市明年穩步向上

中鋼昨（9）日晚間舉行52周年廠慶，董事長翁朝棟表示，鋼市明年穩步向上，未來可朝正向發展，樂觀看好明年首季逐步平穩，上半年重返上升軌道，現場氣氛熱烈。

翁朝棟說，今年廠慶主題是「我愛中鋼、永續發光」，小港廠區是中鋼前輩建廠的根，也是中鋼精神發芽的基地，感謝所有員工及高達123萬股東的肯定，尤其大股東經濟部對中鋼的支持，讓中鋼可以成長茁壯。

翁朝棟細數，今年是非常堅忍拚搏的一年。首先，面對疫情結束後，全球鋼鐵市場出現超額購買，導致短期供給量大幅增加，緊接著遇到全球性通膨，經濟發展不如預期，加上俄烏戰爭跟中國大陸經濟疲軟，還有地緣政治風險等因素，造成國際用鋼需求不振，世界鋼市陷入「供強需弱」雙面夾擊，市場復甦時間點不斷遞延，情況嚴峻。

翁朝棟說，「但中鋼人沒有選擇戰場的權利」，面對堅難挑戰，中鋼人全力以赴，尤其降低成本更具成效，到今年11月全廠區成本降低總額已達83億元以上，今年到11月自結獲利並已超越2020年最艱困的一年，很高興中鋼人已經在12月5日領到久違的產銷獎金。

世界鋼協預測明年全球鋼鐵需求成長1.9%，比今年增加3,460萬公噸，目前歐美鋼市走向明朗，帶動亞洲市場回溫，未來朝正向發展，樂觀看好明年首季逐步平穩，上半年重返上升軌道。

尤其亞洲重要大鋼廠12月都開出平高盤，加上美國鋼廠連續提高報價，中鋼今年營運績效可超越2020年艱困時期，「這次大家一起逆轉勝，逗陣做英雄」。

翁朝棟表示，未來中鋼還會面臨很多挑戰，今年首度規劃十年期經營發展策略，強調「二軸三轉」，其中的二軸是高值化精緻鋼廠、發展綠能產業，三轉是數位轉型、低碳轉型、供應鏈轉型，以面對未來挑戰。

翁朝棟說，中鋼正面臨世代交替，希望年輕世代一棒強過一棒，期許中鋼人要有信心、恆心、決心與韌性，「一個人或許可以走得快，但一群人能走更遠」，中鋼人代代相傳，是永續成長的卓越企業，「讓春天從高雄的中鋼出發」。

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