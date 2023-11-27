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房市下半年交屋潮加買氣穩定 全年移轉挑戰30萬棟

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影

根據內政部統計月報資料顯示，今年全台前10月建物買賣移轉棟數為24.6萬棟，較去年同期減少約8%，不過最近4個月的移轉年增率都轉正成長，10月單月年增率更成長約2成，以年增開始轉正成長，加上前10月第一次登記量年增約1萬棟的交屋潮推估，全年的買賣移轉棟數有機會挑戰30萬棟。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然今年市場買賣移轉棟數較去年衰退，不過去年房市前高後低，今年則是前低後高，下半年房市買氣表現穩定，下半年開始建物買賣移轉棟數呈現年增表現，就是今年下半年買氣至今比去年下半年買氣更佳，加上連續三個月的第一次完工登記數量都超過萬戶，年底前應該還是會有交屋潮出現，在交屋與買氣穩定雙重帶動下，有機會挑戰30萬棟。

統計顯示，今年前10月全台移轉棟數為24.6萬棟，年減8%，其中前10月移轉棟數最多的是新北市的4.8萬棟，年減約6%，其次是台中市的3.8萬棟，年減約9%，桃園市3.3萬棟，也年減9%，高雄市2.9萬棟，年減8%，台北市2.2萬棟，年減幅約11%居六都之冠，台南市則是1.9萬棟年減約2%。

曾敬德指出，平均地權條例上路後市場利空淡化，短期內並未有明顯的強力打房措施，候選人政策也以社宅興建、租金補貼與囤房稅等為主軸，資金面則有政府的新青安穩住市場首購買氣，整體市況下半年保持平穩，第三季也淡季不淡，買氣穩定延續到今年第四季，加上11月工作天數也多，全年挑戰30萬棟機會相當大。

前10月建物買賣移轉棟數。資料來源/信義房屋
前10月建物買賣移轉棟數。資料來源/信義房屋

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