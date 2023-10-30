PressPlay Academy 結盟誠品等三業者加入新創內容艦隊

PressPlay集團旗下知識內容事業體PressPlay Academy今（30）日宣布，誠品、商業思維學院、ALPHA Camp成為台灣新創內容艦隊策略聯盟之一，為艦隊計畫注入強心針。展望未來，PressPlay Academy預期在2024年底前達成100間聯盟夥伴的目標，將會設立「資金扶持機制」，以三大面向協助方案為聯盟夥創造價值。

PressPlay集團旗下PressPlay Academy於2021年底啟動「新創內容艦隊計畫」招聘，至今吸引20組策略聯盟夥伴加入行列。PressPlay Academy與誠品合作，預計第一波誠品慢日療癒所將會以「身心靈成長」領域為主推出三堂線上課程，藉由雙方合作提升會員黏著度與會員數，加速並實現更深入的跨產業合作。

PressPlay Academy指出，新創內容艦隊至今已為聯盟夥伴創造共超過3.5億元的課程產值。策略聯盟夥伴所推出的課程領域多元，其中台灣最大健康媒體社群平台「早安健康」於2月推出【節拍超慢跑：降三高、抗老、解疼痛三效課程｜千人實證 X 終生受用】，至今已創造近1,700萬元銷量；知名Youtuber「Joeman」與35線上賞屋頻道創辦人暨主持人「Ted」共同打造的【超實用買房秘技｜35線上賞屋 X Joeman，無論租房買房都要學會的地產學】自3月課程推出至今已創造超過7,200萬元銷量、近1.5萬學員；以提供培育電商人才實戰教育為主的「燒賣研究所」自9月推出【BTB零售獲利學｜99%獲利難題交給數據來解決】至今更創下達850萬元銷量。

PressPlay Academy專注於垂直分工模式打造的內容生態系之外，更透過聯盟新夥伴 「商業思維學院」、「ALPHA Camp」將學習領域擴充至商業知識、 程式設計與數據分析， 同時亦將學習發揮至各應用場景，包括學習體驗營、學習社群討論 、在線助教等。此外，「商業思維學院」與「Alphacamp」預計於2024年第1季首次共同推出課程，進而加速與推動更多產業跨域合作可能，共創效益並產生影響力。

PressPlay Academy目標預期在2024年底前達成聯盟夥伴100間，也將會設立「資金扶持機制」，提供產品、數據、行銷的三大面向協助方案，讓策略聯盟夥伴建構穩定獲利根基與長尾效益，持續為新創內容艦隊帶來正向循環的動能，打造更強大的台灣知識內容生態圈。

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