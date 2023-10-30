第一郵聯高雄綜合物流園區 今舉行動土典禮

第一郵聯高雄綜合物流園區今（30）日在高雄港前鎮商港區舉行動土典禮，將以約3.5公頃土地斥資超過6億元，興建兩棟全新物流倉庫，打造嶄新跨境綜合物流園區。

第一郵聯目前在高雄前鎮商港區第一單元一樓設立海運快遞專區，專營淘寶、蝦皮等電商貨件以及普貨商業件清關及運輸派送；自貿港區事業則與美商公司及日商公司在高雄港合作半導體機台及玻璃原料自貿倉儲、廠務、報關、運輸等。

而今日舉行動土後，將以約3.5公頃土地、斥資超過6億元，興建兩棟全新物流倉庫，打造嶄新跨境綜合物流園區。新建倉庫分別區分為三期工程，各為第二單元一樓（第一期）、二樓（第二期）、第三單元（第三期），每層樓室內面積均為8,596平方公尺。

第一郵聯指出，美國、日、韓、中國大陸、東協國家擁有龐大的人口紅利，近年來疫情造就商業型態的改變，宅經濟成長帶動消費力提升，成為全球成長速度最快的電商市場。隨著行動裝置的普及，東亞及東南亞具有全球最高的行動上網率，間接影響行動電子商務蓬勃發展，台灣轉口保稅及自貿的倉儲、運輸量能，也成為許多跨國業者爭相投入的兵家必爭之地。

換言之，無論是跨境電商、海轉空、空轉海、自貿倉、海外倉、一般貨物集運倉，第一郵聯新建倉庫均可提供相關服務，相對帶動高雄及南臺灣區域就業人口及經濟活動，就以第一郵聯在高雄港區僱佣員工為例，目前已有200餘人，物流園區整體完工後，可增至1,000人以上。

另外，牽動上、下游報關業、承攬業、運輸業、廠務人力等等就業人口，整體物流園區平均年產值約達新台幣20億元以上，均能帶動社會經濟運作，增進國家及高雄市的稅收，以達「超越新加坡」之國家隊經濟動能火車頭，成為「亞洲之星」。

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