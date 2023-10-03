板橋最大捷運開案！60億建2萬坪捷運宅 打造「板新商圈」

新北環狀線板新站將進行板橋最大規模捷運開發案，新北捷運局長李政安與馥華集團董事長陳金鐘今簽約，開發計畫將接續板新站出入口，興建自地上4層至38層，總樓地板面積約2萬坪的複合式捷運宅。副市長陳純敬說，要打造以板新站為中心的「板新商圈」，預估投資金額約60.4億元，預計2030年完工啟用。

板新站捷運開發案規畫具居住、購物、辦公等多元服務的複合式捷運宅，1、2樓為商業空間、4到8樓為辦公室，總計約6100坪商業及辦公空間，可引入就業人口約1100人，總樓地板面積約2萬坪的複合式捷運宅。陳純敬表示，搭配鄰近的馥華艾美酒店開發案等，將吸引商家進駐，形成以板新站為中心的「板新商圈」，而板新站捷運開發大樓，將成為板新地區的新地標。

陳純敬說明，新北市環狀線共10處開發基地，目前秀朗橋站、景平站已徵得投資人，且都在施工中，環狀線10處場站開發預估可引入總投資金額約652億，創造2.2萬個就業機會，這些吸引來的人流，增加捷運使用需求，為運量帶來正向效益，將持續循「點－線－面」的開發層次，打造安居樂業的新北捷運生活圈。

市議員黃淑君表示，支持捷運聯開案的推動，但市府應檢討回饋設施規畫，確保民眾權益，各項站體開發結合TOD概念，未來新北市政府保有何項分配應載明於合約中，且聯開案大多住商混合，未來相關公設的維護也應明確分工，避免重演新版特區空廊無人養護的狀況。

黃淑君提醒，TOD開發不應僅考量捷運聯開案，而是在捷運聯開案後，如何結合都市計畫帶動周邊城市更新及反轉，讓整體交通及生活品質提升，才能落實防災及韌性城市的概念。 新北捷運局長李政安（左一）在副市長陳純敬（中）的見證下與馥華集團今簽約。記者張曼蘋／攝影 新北捷運局長李政安與馥華集團今簽約，將進行板新站捷運開發案。記者張曼蘋／攝影 新北環狀線板新站將進行板橋最大規模捷運開發案。圖／新北捷運局提供

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