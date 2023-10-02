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Uber Eats 攜手連鎖量販 祭出每週一蛋奶產品200種選擇85折起

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
Uber Eats 推出「週一瘋蛋奶」優惠活動，與眾多商家合作夥伴提供超過 200 種 85 折起的蛋奶類品項。Uber Eats 提供
Uber Eats 推出「週一瘋蛋奶」優惠活動，與眾多商家合作夥伴提供超過 200 種 85 折起的蛋奶類品項。Uber Eats 提供

Uber Eats 與商家合作夥伴自 5 月中推出「週三瘋生鮮」活動以來，吸引喜愛方便和精打細算消費族群上 Uber Eats 訂購生活日常所需的食材，帶動週三生鮮訂單量成長一成多。為回應消費者需求， Uber Eats 今（ 2 ）日宣布推出「週一瘋蛋奶」優惠活動，與全聯、家樂福、大潤發、統一超商等全台眾多超市量販商家合作夥伴和 Uber Eats 優市，推出超過 200 種 85 折起的蛋奶類品項，滿足消費者週一上 Uber Eats 點好各種蛋白質相關商品，儲備一週需要的能量。

鮮奶類「鈣」熱門，成全台外送奶類冠軍

在國民健康署公布的「我的餐盤」健康指引中，建議民眾要每天早晚一杯奶，補充每日所需營養。Uber Eats 平台過去 3 個月的大數據發現冷藏乳飲中，「鮮乳」為民眾最常點購的奶類第一名，其次為優酪乳、優格等乳酸產品和豆漿。

為了滿足消費者每天各式各樣用餐情境，Uber Eats 上點得到「無糖優格」，可供自製下午茶麥片水果優格碗，或「燕麥奶」咖啡，或為健身人準備「豆腐、雞胸肉」等優質蛋白質選擇。不只蛋奶類，更有「起司、奶酪」等各種乳製品選擇，消費者只要一鍵下單就能輕鬆把一週吃的、喝的蛋白質、乳製品輕鬆補足。

Uber Eats 推出「週一瘋蛋奶」，挑戰蛋奶食材銅板價

除了鮮奶類食品外，消費者有機會在 Uber Eats 上用百元內價格點到產地標示清楚的新鮮好蛋。Uber Eats 優市上有植物性葉黃素的好巨蛋六入79元、全聯的香草園鮮雞蛋10入 66 元；也有來自台灣、全程冷藏的鮮雞蛋，360度高科技洗選大成舞賀家白蛋等，安心滿足日常所需。此外，Uber Eats App 上也能輕鬆點到口感冰涼的溏心蛋、超入味的所長茶葉蛋等方便食用的蛋品，通通隨點即送。

Uber Eats 商家合作夥伴家樂福量販、家樂福超市、全聯福利中心、大潤發、 Uber Eats 優市、小北百貨和棉花田於「週一瘋蛋奶」每週一活動嚴選熱門商品，提供超過200款商品八五折。除此之外，Uber One 會員只要於 Uber Eats App 標註「金色 Uber One 圖示」的店家採買生鮮雜貨，訂單消費滿新台幣 299 元即可享 0 元外送費優惠。

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