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天坑、鄰損頻傳 他曝恐是「兩因素」造成 買屋要做一事

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

近期各地道路出現天坑、建案施工鄰損事件頻傳，元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，台灣都會區地質鬆軟，容易土壤液化，加上老舊建築抗震力普遍不足，難怪頻頻出現狀況。

周昆立指出，所謂的土壤液化是指「砂質土壤」結合「高地下水位」的狀況，一旦遇到一定強度的地震搖晃，就會導致類似砂質顆粒浮在水中，因而使砂質土壤失去承載建築物重量的力量，造成建築物下陷或傾斜。

土壤依其液化程度不同，可分成高度風險、中度風險及低度風險，如果在中、高度風險區發生強震，一旦建物因土壤液化倒塌，就容易造成嚴重傷亡。

從中央地質調查所「土地液化潛勢查詢系統」資料可發現，目前台灣很多縣市都有土壤液化的風險，其中也不乏近年房市的交易熱區。以嘉義縣來說，就有53%、過半的土地屬於高度的土壤液化風險區，彰化縣也有47%，甚至近年房市熱區高雄也有39%、台南也有38.3%。

最近頻頻發生天坑與建案施工意外的台北市，高度土壤液化潛勢區面積佔比約21%，如果涵蓋中度風險的區域，也是有近半數的土地可能因為強震而土壤液化，風險並不低。

周昆立表示，目前台灣老屋眾多、耐震力不足更是現在住宅市場最大的風險與問題，根據內政部資料，目前全台屋齡30年以上的老屋就有483萬宅，佔住宅存量五成以上，台北市老屋佔區域住宅量比重甚至高達72%。

他表示，因為多數老屋都有耐震力不足的缺點，以2016年台南大地震所造成的人員傷亡來說，北市府就曾估算，光是台北若發生一樣地震，將會倒4,000棟房子、死6萬人，傷亡將相當慘重。

周昆立表示，未來台灣老屋都更一定要加速，而且民眾買房或是老屋，一定要選擇強化耐震力與增加抗土壤液化的設計的建築，例如兩層以上的地下室或基樁設計，如此才可以使未來發生地震或是土壤液化造成的傷害降到最低。

台灣各縣市土地土壤液化可能性分布。資料來源／元宏不動產加值服務平台
台灣各縣市土地土壤液化可能性分布。資料來源／元宏不動產加值服務平台

土壤液化

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