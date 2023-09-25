ALC 建材技術研討會登場 國宇建材 ALC 輕質磚獲高度重視

灣混凝土學會日前特別舉辦「2023 ALC建材技術研討會」，聚焦材料性能與施工操作，邀請國產（2504）旗下「國宇建材」，與相關產學專家交流分享，席間討論非常熱烈，業界普遍看好國宇 ALC 輕質磚普及推廣，共同構建建築結構安全，打造安心永續城市。

由台灣混凝土學會主辦，國產建材實業與國宇建材協辦的「ALC建材技術研討會」，預計在台北、高雄各舉辦一場，台北場日前在國家地震中心舉辦，吸引了營建、設計、工程單位超過百人踴躍報名參加，大家對 ALC 這項新材料與新工法都非常感興趣，會場也展示了國宇建材 ALC 輕質磚與版材，讓與會者可以實際參觀體驗。

台灣混凝土學會理事長楊仲家表示，為了瞭解 ALC 這項新建材，他實際走訪了國宇建材位於嘉義的 ALC 輕質磚廠，發現 ALC 雖是輕質、多孔隙的材料，但實心牆體卻可吊掛上百公斤。為測試 ALC 有多輕，他還帶了一塊磚回去實際試驗，發現 ALC 可輕易浮在水面，這表示比重小於1、比水還輕，若以混凝土單位重來看，一立方米小於1,000公斤，對比超輕質混凝土的重量標準是一立方米小於1,200公斤，這代表 ALC 重量遠小於超輕質混凝土，做為輕隔間建材完全沒問題。因此，他樂見研討會的分享與推廣，讓業界更認識 ALC 新建材，也能夠有更廣泛的實際應用。

這次的 ALC 建材技術研討會，從材料性能及施工作業的角度切入，邀請多位專家與談，首先是國宇建材總經理楊志強應邀暢談 ALC 產製與材料性能，宅急建總工鄭秉鑫分享 ALC 隔間磚牆施工要點，台灣水泥製品工業同業公會顧問苗勵青、固越工程董事長陳鼎均主講 ALC 版片與複合牆施工作業&管理，台灣營建研究院研究員李銘智分享ALC低碳建材應用，台灣營建研究院組長陳育聖講述 ALC 技術手冊應用介紹，希望透過研討會提出適合國內環境應用之材料規範及施工程序，提供工程界應用參考。

楊志強表示，台灣的輕隔間市場，主要區分為骨架面板系統的矽酸鈣板、濕式灌漿牆與輕質磚隔間牆，濕式灌漿牆雖可壁掛，但牆體內以水泥砂漿混合保麗龍球填充，未必充填飽實，隔音效果極差，而且僅板材防火，內部的保麗龍球燃點低，燃燒後易產生致癌物質戴奧辛。

而 ALC 輕質磚自1929年在瑞典開始工業化生產，後引進德國、中國、日本，成為風靡全球的環保綠建材，台灣過去多倚賴進口，國產建材集團支持循環經濟理念，嘉義設廠成立全台第一家 ALC（高壓蒸氣養護輕質氣泡混凝土）生產廠「國宇建材」，率先設置AI自動化產線。國宇 ALC 輕質磚是由矽砂、水泥及生石灰等原料混合製成，主要作為建築輕隔間使用，產品規格不僅優於國內法規，也獲得 ISO 9001、CNS 正字標記、MIT 微笑標章、環保標章、台灣精品、內政部綠建材、ISO14046 碳盤查等多項標章認證，堪稱是遠超同級的輕隔間首選。

國宇建材除了推出 ALC 輕質磚，也順勢推出 ALC 版片系統，可以加鋼筋做成堅固的結構材，應用在分間、隔戶、外牆、地板等，以國宇 ALC 雙層版片系統來說，採用雙層7.5cm版片+5cm玻璃棉，具備2小時防火時效，內政部建研所隔音試驗達53分貝。另外還有 ALC 複合牆系統，是進階客製化的高隔音解決方案，可製作隔間牆與隔戶牆，具備2小時防火時效，內政部建研所隔音試驗達55分貝，媲美國家級劇院隔音等級，可因應五星級飯店與科技廠辦的高規格需求。

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