買不起就等 上半年繼承移轉創新高 北市成等房之都

內政部公布上半年繼承移轉共3萬8584棟，創統計以來同期新高，與去年同期相比大增21.3%。而上半年全國總買賣移轉共22萬9551棟，繼承移轉就占16.8%，比去年增加4.1%。高房價與打房政策不斷，讓購屋交易大幅減少，許多民眾乾脆選擇「等」，讓繼承漸成主流。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，上半年全國移轉登記中，有16.8%來自繼承移轉，代表每100筆登記中有16筆是繼承，各縣市中，澎湖縣有高達41.5%是繼承，六都之中多數繼承比例低於20%，唯獨台北市繼承移轉佔23.1%，買賣移轉僅43.7%，是六都中繼承比例最高、買賣比例最低者，因北市有高房價、高購屋門檻、高齡化的三高症，近年交易本就遲滯，加上不少個案土地增值稅驚人，繼承恐是節稅唯一解方。

郎美囡表示，相較於北市，澎湖不動產具有觀光價值，並有農變建制度的優勢，房地產以家族內傳承為主，近年交易量也不大。反觀近年來因竹科議題風生水起的新竹縣市，繼承比例都不到15%，買賣都超過66%，其中新竹縣繼承移轉僅11.2%，買賣移轉高達73.9%全國最高，可見居民年輕化、產業帶動發展的熱門區域，不容易醞釀出等房風潮。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨表示，繼承免徵土地增值稅，由於持有期間長，其土地漲價數額往往頗為驚人，因此許多長輩選擇以繼承方式將不動產移轉給後代，繼承移轉仍為顯學，但繼承人之後轉售將會面臨高額的交易稅，除善用房地合一自用優惠，或重購退稅等方式，因繼承取得的所有權人建議未來若有移轉需求，一定要先行規劃，避免重稅臨頭時欲哭無淚。