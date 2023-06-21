台中水湳實登大量揭露 建商加緊腳步下半年推案受矚目

被譽為台中下個富人區的「水湳經貿園區」，不只重大建設如火如荼進行中，開發商腳步也不停歇，近期指標新案如「雍悅一方」、「親家中央公園」紛傳出銷售捷報，剛由總太地產更名的富華創新（3056），位於水湳中央公園特區新案「之序」，也陸續邀請VIP鑑賞，此案大基地開發，又有四座公園圍繞，格外吸引質感自住客群高度關注。

市調統計，水湳經貿園區已進場推案有「豐邑Park One」、「雍悅一方」、「時代海德大廈」、「親家中央公園」等。

其中，「豐邑Park One」高樓層成交單價已站上9字頭，「親家中央公園」實登表現也相當亮眼，揭露筆數97筆，成交單價每坪79.96萬元到83.74萬元不等。

另外，被譽為水湳中央公園特區的單元八，富華創新「之序」、「雙橡園4117新案」準備接力進場，在此布局土地的則有龍寶建設、久樘開發、華固建設（2548）等，清一色是指名度極高的品牌建商。

細數水湳開發腳步與建設動能，超過千億元的投資金額在此，七座普立茲克建築獎得主的新作匯集，再加上與中科園區、七期連動為台中黃金三角，水湳的開發規模不只是全台中之最，也將是全台灣之最，公共建設先行的特色，也讓陸續進駐的開發商無不絞盡腦汁，以留下作品的心態推案，區域價值與氛圍持續向上帶動。

市場分析，台北市信義重劃區推動31年來，房價從最初的2字頭，到現在的每坪300萬元；台中市的七期重劃區一樣從2字頭開始，發展17年來，房價已穩站7字頭。

水湳重劃區的入場門檻7字頭起跳，陸續見8見9，特別的是先有建設才有住宅的發展模式，與過往重劃區先有住宅才有建設的發展截然不同，後市更顯強勁。

近來富華創新新案以「世界的溫柔，總是太迷人」作為宣傳訴求，為了與客戶深度溝通建案價值，特別在接待中心設計五感體驗，除一對一專人導覽服務外，從入門香氛、視聽體驗、精選咖啡茶品等處處講究，用心款待上門賓客。

「之序」規劃宜居建築，外觀採不規則錯層設計，輔以大量垂直綠化，坪數為47、52坪均質三房產品，每坪開價7字頭，戶戶不超過4,000萬元限貸門檻，此案並有早鳥優惠與低自備方案，讓置產族群眼睛一亮。

除了富華創新新案蓄勢待發之外，雙橡園開發也將在中央公園特區推出該區最大基地新案，基地面積逾4,117坪，據悉該案依過往的規劃設計，讓住戶在長期使用上更加尊貴，預計今年下半年推出，備受各界矚目。