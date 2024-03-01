台積電設廠熱潮帶動 一銀評估在熊本設點

台積電所帶動的金融業日本布局熱潮也推向一銀，對此一銀在法說會後記者會指出，第一銀行擬評估透過現有的東京分行，來比照美國分行增設「安大略市放款辦公室」據點的作法，在日本也增設由東京分行延伸出去的「放款辦公室」，地點正評估熊本。

一銀統計，去年海外獲利成長前三名，分別為香港、洛杉磯、金邊等三家分行，獲利分別為7290萬美元、1500萬美元、1400萬美元，其中，香港分行大幅成長74%，洛杉磯分行減少6%、金邊分行則反而因為拆款資金成本上揚壓縮了利差，反而大幅減少50%，據了解，金邊分行以前利差都超過4%，但現在僅剩不到2%。

在一銀所有的放款成長目標中，尤以外幣成長放款率10%居冠，可見得對海外布局的重視，一銀亦將今年的海外獲利占比目標訂在35%，同時還提出全新的策略，一銀副總蔡淑慧對此指出，以往都是「D貸O」（指從國內提供資金供應企業海外資金所需），但接下來將走海外分行攜手合作，或是海外分行和總行協力的模式，以讓企業在海外的據點透過一銀在當地分行的協助更能即時滿足資金需求，包括同業拆借也將是資金供應的作法。

一銀今年也將以美國和東南亞為兩大推進外幣放款的市場，對這種海外分行攜手合作的作法，蔡淑慧進而分析，包括已規畫胡志明分行和河內分行互相攜手、倫敦分行和法蘭克福的合作，例如倫敦分行規模較大，即可發揮協助法蘭克福分行的角色，一銀也希望未來越南的兩分行強化合作之後，亦可朝金邊分行營運模式發展。