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被財神眷顧！買彩券買成億萬富翁 「這星座＋生肖」組合機率最大

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
電腦型彩券才有獎金上億元的頭獎，幸運中獎就能成為億萬富翁。圖／聯合報系資料庫
電腦型彩券才有獎金上億元的頭獎，幸運中獎就能成為億萬富翁。圖／聯合報系資料庫

台彩累積十年電腦型彩券中獎人大數據，發現獎金億元以上中獎人不論男女，均以生肖屬猴的占比最高，星座則是天秤座占比最高，台彩還發現幸運兒的面相特徵，都有高額頭、濃眉，以及雙眼皮。

台彩指出，第4屆電腦型彩券從103年至112年總計開出241注單注獎金達1億元以上的頭獎，台彩向中獎人發出匿名問卷，回收236份問卷進行統計，其中女性中獎人有57位、男性中獎人有179位。

億元頭獎得主中，女性生肖以屬猴最多，其次為兔及龍，男性生肖以屬猴及屬羊最多；女性億元頭獎得主星座，以天秤及雙魚最多，男性則以天秤最多，魔羯次之。

最有偏財運的面相特徵，台彩也有統計，女性億元中獎人則以圓形臉、長眉、小眼睛、小耳、高鼻、櫻桃小嘴和薄唇為主要特徵；男性億元中獎人的面貌傾向為橢圓形臉、大眼睛、大耳、蒜頭鼻；不分性別，億元頭獎得主的面貌特徵共通點為額頭高、濃眉以及雙眼皮。

年齡方面，根據回收問券，女性億元中獎人年齡分布較平均，以40～69歲為大宗，男性億元中獎人年齡層以40～59歲最多。至於血型，女性得主以O型及A型最多，男性億元中獎人則有4成為O型，不過，根據台灣血液基金會109年統計，血型O型人口占台灣人口數44％，A型占26％，B型占逾23％，AB型不到6％，因此，億元中獎人以O型血型為多數就不意外了。

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