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外貿協會2024年抓緊綠色環保 首度前往歐洲德國辦理臺灣形象展

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

外貿協會2024年抓緊綠色環保、電動車AI產業衍生出來的數位需求兩大商機，要領軍台商到重要國家搶商機，今年貿協首度前往歐洲德國辦理臺灣形象展；印尼、印度及泰國則是今年南向推動的重點區域。

外貿協會董事長黃志芳表示，自2017年起，配合台灣政府新南向政策，在東協國家和南亞的印度辦理臺灣形象展活動，構築一個基於經貿合作、互利共贏的創新交流平台，成果豐碩每年為台商開拓不少新商機；臺灣形象展(TAIWAN EXPO) 成為台灣企業在海外發掘新巿場、探索新商機、創造新趨勢及建立新商模的旗艦級平台。

截至目前為止，外貿協會已成功地在馬來西亞、印尼、印度、菲律賓、越南、泰國、美國、日本等8個國家的13個城市舉辦32場臺灣形象展，超過4,800家的台灣業者參與，累計超過75萬人次觀展並創造將近20億美元商機。

首度前往歐洲辦理臺灣形象展，領軍台商抓緊歐盟綠色環保與數位化政策衍生近2兆歐元的龐大商機，德國為歐盟最大經濟國，也是我對歐洲最大貿易夥伴，台積電（2330）將於2024年前往德國設廠，所以歐洲形象展選擇德國。

貿協進一步分析，本展將聚焦歐洲最新綠色(Green)、數位(Digital)發展政策，結合當地市場需求及趨勢，打造台歐合作旗艦平台。

AI 德國 電動車

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