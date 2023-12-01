譜瑞 USB 4及 PCIe 5的 Retimer 晶片 傳打進高通及超微
高速傳輸介面廠譜瑞-KY（4966）衝刺USB 4及PCIe Gen 5市場有成，法人指出，USB 4及PCIe Gen 5的Retimer晶片順利攻入高通及超微新平台市場，明年出貨動能將逐季放大，屆時將可望替譜瑞-KY帶來新營運成長動能。
USB 4、PCIe Gen 5目前已經成為新世代PC平台全新開始導入的主流高速傳輸介面，目的就是為了搭配人工智慧（AI）功能加入。業界指出，由於CPU、GPU及人工智慧運算處理器（APU）運算速度大幅提升，因此讓USB 4、PCIe Gen 5介面明年需求可望明顯攀升。
USB 4及PCIe Gen 5傳輸介面由於傳輸速度大幅提升，在走線距離不變情況下，就必須搭載Retimer晶片成為訊號中繼站，因此Retimer晶片未來等同於可望間接搭上這波AI商機。
法人指出，譜瑞-KY鎖定USB 4、PCIe Gen 5高速傳輸介面市場推出的Retimer晶片傳出成功打入高通、超微新PC平台供應鏈，預期明年出貨動能將可望逐季放大，替譜瑞-KY帶來新營運成長動能。
譜瑞-KY公告10月合併營收達11.32億元、月減24.3％、年減2.0％。累計今年前十月合併營收為110.83億元、年減38.5％。法人指出，譜瑞-KY谷底可望在今年過去，明年將重回營運成長軌道之上，業績表現亦有望繳出明年優於今年的成績單。
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