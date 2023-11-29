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板卡需求火紅+AI助攻 麗臺漲停、微星、技嘉、華擎大漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
板卡銷售動能持續升溫，法人預期，第4季板卡的出貨量及平均出貨價格都將優於第3季，加上AI伺服器出貨持續升溫，板卡廠成為今（29）日盤面上多頭領漲指標。路透
板卡銷售動能持續升溫，法人預期，第4季板卡的出貨量及平均出貨價格都將優於第3季，加上AI伺服器出貨持續升溫，板卡廠成為今（29）日盤面上多頭領漲指標。路透

板卡銷售動能持續升溫，法人預期，第4季板卡的出貨量及平均出貨價格都將優於第3季，加上AI伺服器出貨持續升溫，板卡廠成為今（29）日盤面上多頭領漲指標，麗臺（2465）飆上漲停，微星（2377）盤中上漲逾8%，技嘉（2376）、華擎（3515）漲勢也搶眼。

台系板卡廠第3季板卡出貨增溫，呈現逐月走高，推升營收成長，第4季可望持續成長，法人預期，第4季板卡平均出貨價格提升的幅度，將優於出貨量的增長，加上AI伺服器出貨升溫，有助推升第4季營收及獲利表現，第4季業績將較第3季好。

台股今日震盪，板卡廠為盤面上的多頭領軍指標，麗臺以55.5元開高後衝上漲停59.8元；微星以170元開高，一度拉升至183元，盤中漲幅逾8%；技嘉以237元開出，一度拉升至246.5元，盤中漲幅逾4%；另外，華擎以200元開出，一度拉升至214元，盤中漲幅逾5%；另外，撼訊、承啟及華碩也是上漲走勢。

營收 伺服器

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