三星賣ASML股票換取10億美元現金 9月底持股降至0.4%

三星電子公司今年第3季出售部份ASML持股換取現金。依據三星電子本週二公布第三季財報與公布的報告顯示，該公司已以約10 億美元）的價格出售ASML Holdings NV 0.3% 的股權，持股比例從 6 月底的 0.7% 下降至 9 月底的 0.4%。

據三星半年報顯示，第2季總共出售ASML約0.9％持股，從第1季的630萬股降至275萬股，對於該公司的持股比重從1.6％降至0.7 ％，並在今年第3季持續出售部份持股。

回顧過往，2012年ASML大力邀請客戶投資，2012年當時台積電在ASML 投資邀請下也注資ASML取得5%的股權、英特爾也投資持有5%。三星最晚決定並以7000億韓元的價格取得ASML約3%的股權（放棄認購2%）。而台積電與英特爾在2015至2016年就陸續賣出持股，台積電是在2015年出清持股並在該年度分季認列收益。英特爾則在後續出清。

商品推薦