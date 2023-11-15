快訊

日本財政政策、貨幣政策陷矛盾且裹足不前 該怎麼解讀？

「從沒出現過聯合政府」 柯文哲：台灣歷史性的一刻

「藍白合」成局！達成6點共識 周六公布結果

三星賣ASML股票換取10億美元現金 9月底持股降至0.4%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
三星電子公司今年第3季出售部份ASML持股換取現金。 路透
三星電子公司今年第3季出售部份ASML持股換取現金。 路透

三星電子公司今年第3季出售部份ASML持股換取現金。依據三星電子本週二公布第三季財報與公布的報告顯示，該公司已以約10 億美元）的價格出售ASML Holdings NV 0.3% 的股權，持股比例從 6 月底的 0.7% 下降至 9 月底的 0.4%。

據三星半年報顯示，第2季總共出售ASML約0.9％持股，從第1季的630萬股降至275萬股，對於該公司的持股比重從1.6％降至0.7 ％，並在今年第3季持續出售部份持股。

回顧過往，2012年ASML大力邀請客戶投資，2012年當時台積電在ASML 投資邀請下也注資ASML取得5%的股權、英特爾也投資持有5%。三星最晚決定並以7000億韓元的價格取得ASML約3%的股權（放棄認購2%）。而台積電與英特爾在2015至2016年就陸續賣出持股，台積電是在2015年出清持股並在該年度分季認列收益。英特爾則在後續出清。

台積電 三星電子

延伸閱讀

輝達、英特爾繞過美禁令 改版降規AI晶片供貨中國

英特爾、台積電就職怎選？內行人揭「1策略」：把你當神迎接

英特爾攜手供應鏈 瞄準矽經濟

美給英特爾大額補助 引發排擠疑慮

相關新聞

和碩：AI伺服器明年有斬獲 持續與美四大雲端服務供應商接觸

和碩昨（14）日召開法說會，市場關注和碩新業務伺服器、電動車領域進展，和碩共同執行長鄭光志強調，目前伺服器已有小量出貨，...

三星賣 ASML 股票換取10億美元現金 9月底持股降至0.4%

三星電子公司今年第3季出售部份ASML持股換取現金。依據三星電子本週二公布第三季財報與公布的報告顯示，該公司已以約10 ...

崇越科技獲頒TCSA 台灣企業永續獎 躋身百大永續典範

崇越科技（5434）今（15）日宣布，獲頒「TCSA台灣企業永續獎」的「台灣100大永續典範企業獎」、「永續報告銀獎」、...

蔡總統：政府支持資安產業的發展 產值今年預計將達744億元

蔡總統今日出席「台灣駭客年會（HITCON）開幕式」時指出，政府這幾年來積極推動資通安全管理法修法，持續推動「六大核心戰...

後通膨時代 基礎建設資產展獨特優勢

美國聯準會多位官員在10月份陸續表達鴿派看法，認為指標利率續升的必要性下降，讓基礎建設類股自10月初開始逐步反彈，而11...

91APP財報／前三季每股賺2.45元 看好第4季動能

上櫃原生電商 SaaS 軟體服務公司91APP*-KY（6741）公布第3季合併營收為3.2億元，年增9%，創同期歷史新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。