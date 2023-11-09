台日產業合作緊密 經長王美花：日本廠商明年有意投資台灣百億元

「2023日本臺灣形象展」經濟部長王美花今（9）日在會場中指出，台日產業會愈來愈緊密，這次來日本已拜訪一些有意願投資台灣的廠商，包括荏原製作所、富士軟片等還有其他半導體廠商，他們都有意願加碼投資台灣，預計投資金額新台幣100億元，明年第1季會開始啟動。台灣也會積極發展氫能產業，中油已經跟三菱重工合作，明年會有第一個加氫站示範運行。

日本的氫能發展，跟日本建立一個交流合作伙伴關係，日本從氫研發、運送、運用都非常完整，運用在汽車、工業及發電上都有進行研究，日本氫的發展都是走在前方，中油跟日本三菱重工就輕能建設也有合作案，未來氫的基礎建設也會有深化的合作，氫能發展台灣未來要加大力道，台灣的技術跟成本都要在進步，日本是很適合台灣學習的國家。

台日的產學合作長期有很好友好關係，台灣有完整供應鏈，未來半導體最先進製程還是會留在台灣，日本最近推出新法案也是吸引半導體來發展，廠商也需要到各國布局，日本也用高額補貼來吸引，拓展台灣在國際上的影響力，國內則是持續深耕最先進製程。

台積電熊本廠的投資非常順利，中央、地方政府支，人才、文化接近，設廠投資是順利，有望成為台積電海外第一個投產的基地，有望帶動更多的產業合作，日本更多的隱形冠軍來台投資。

王美花進一步指出，全球都面臨氣候變遷、人口老化、少子化等等危機，因此低碳化、數位轉型，已經成為大家共同的課題，台灣需要的用科技的力量，來開創綠色、智慧的永續未來。

經過多年努力，密集的研發，台灣的智慧科技技術，已經成功地應用在居家、交通、辦公室、零售、醫療等等各個領域，未來也可以跟日本的智慧城市，或者智慧製造產業來合作，實現低碳永續的生活。

王美花說，這次的形象展中，在能源管理系統上，帶來了太陽能的儲能、電動車、充電樁等解決方案，這些跟日本來發展智慧城市的應用有很大的關係。 經濟部長王美花參訪「2023日本臺灣形象展」中表示，全球都面臨氣候變遷、人口老化、少子化等等危機，因此低碳化、數位轉型，已經成為大家共同的課題，台灣需要的用科技的力量，來開創綠色、智慧的永續未來。黃淑惠攝影

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