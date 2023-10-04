地緣政治下 全球蓋廠 股東、業者雙輸

地緣政治問題讓台積電、三星、英特爾等半導體指標廠不得不擴大全球布局，進而壓縮台灣在全世界半導體製造的份額。然而，大廠疲於奔波啟動全球大投資，最大障礙仍在生產成本、員工素質等，尤其成本更是讓業者頭痛的難題，法人認為，半導體業全球設廠將導致成本墊高而稀釋獲利，對股東或業者幾乎是「雙輸」局面。

台積電創辦人張忠謀先前即公開表示，台灣在晶片製造有人才、離職率低、交通便利等三大優勢，台積電每年員工離職率約4%至5%，美國70、80年代晚期每年離職率為15%至20%，這是非常嚴重的問題，訓練一個工程師得花數年，「若離職率超過10%，怎麼能做出好的業績？」

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