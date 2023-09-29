廣達「小金雞」攜 NVIDIA 制霸 AI 伺服器 雲達真實心聲曝光

代工大廠廣達（2382）日前透過子公司雲達（QCT）成功搭上輝達（NVIDIA）捲起的強勁AI狂潮，而近日雲達也發文吐露心聲。雲達指出，公司早在 2015 年就已經與輝達建立起密切合作，利用專用基礎設施孵化AI，這麼多年來雙方持續不間斷的合作，一起推動AI發展，而公司真的很高興這次能趕上與輝達產品團隊結盟，並順利將AI伺服器新品成功開發完成。

輝達創辦人黃仁勳今年5月特地搭機來台，不僅化身AI伺服器最佳代言人，更身著黑色皮衣於雲達科技展場攤位上現身，以行動聲援老友廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒，三人更當場擁抱、開心合影，並在展出的超大規模HPC-AI伺服器上一起簽上專屬簽名，吸引大批人潮湧入圍觀，瞬間在國內外刮起這波難以抵擋的「AI狂潮」。

雲達分享，黃仁勳當日親和力十足，親自出馬介紹怎麼輕鬆的使用AI，他還透過在硬體設備上輸入一段文字，讓AI以擬真人物的形式念出同樣的陳述，或輸入指示，AI就幫忙作一段曲，他甚至還在演講現場與來賓一起唱出AI做的歌曲，一頓操作下來成功將全場氣氛通通點燃，也成為這波AI巨浪起頭者，目前任何產品只要跟AI搭上邊，買氣都超旺，顯見其威能。

回顧當初，雲達早競爭對手一步，率先與NVIDIA合作打造出首部AI伺服器，該機為第1台運用NVIDIA MGX架構搭配NVIDIA Grance Hopper Superchip的HPC-AI伺服器，並且可以進行獨立的「AI推理」。雲達指出，這款全新推論伺服器MGX 近日已率先開始出貨，市場看好最快在第4季進入量產，可望帶動今年伺服器出貨比去年成長個位數百分比。

據了解，廣達伺服器產品， 包括資料中心及QuantaMesh交換機等，而資料中心產品的代工訂單，主要來自於臉書Meta。展望未來，雲達看好資料中心業者需求逐季提升，並將抬升今年雲端及伺服器類產品出貨量，預估可成長4成；至於伺服器產能，公司將持續擴產，隨著產能已逐步移轉至泰國，預計泰國廠將再啟動擴產計畫。

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