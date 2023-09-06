群創子公司「CarUX」 於 IAA Mobility 2023秀創新汽車科技

群創（3481）子公司 CarUX 於9月５至9月10日，參展德國慕尼黑IAA Mobility 2023，現場展出一系列具有突破、創新的汽車場域應用。CarUX今年宣傳主軸為“Big display, any shape, any size!”，展現CarUX的創新解決方案，未來將可能改變汽車行業格局，打造先進智慧車用供應鏈。

CarUX展示「55吋大型車聯網顯示器」(55”LID, Large Information Display)，無疑是今年展覽中最吸睛的項目，搭載從A柱延伸到A柱的完美曲面，並兼具絕美輪廓的外型巨型車載螢幕；同時更配備副駕駛座的防窺功能，讓乘客能沉浸於車上影視娛樂，而不干擾到駕乘安全。

此外CarUX透過獨家創新技術展示「木紋隱藏顯示器」，這項技術讓屏幕隱匿在一層仿真木紋之下，讓顯示器完全融入於座艙的整體設計之中，只有在螢幕使用中，影像才會從木紋下脫穎而出。此「木紋隱藏顯示器」共有兩款版本，第一版本是由真實的樹皮與車載顯示的結合，採用Mini-LED的高對比性能，讓原本真實木材會帶來的模糊畫面現象降到最低，兼顧了視覺表現。而第二版本，則以31吋曲面中控顯示器的形式展出，搭載了仿木紋質感的玻璃，提供了比真實樹皮更清晰的顯示效果，兩種技術都為汽車內飾設計帶來創新的可能，也提供車廠可依據不同的需求角度，選擇不同的表現特性。

同時CarUX推出一款車規等級的「9.6吋超高畫素Micro-LED顯示器」，每吋像素高達230個PPI，可解決高亮度與色彩飽和度的要求，將技術朝更接近量產的階段邁進。CarUX憑藉深厚研發實力，亦同步展出其他創新展品，包括「12.3吋車載顯示器」，其搭載整合防窺技術與低反射技術，可大幅減少開車時的眩光問題。除此之外，今年CarUX 也與荷蘭埃因霍芬大學 (University of Eindhoven) 合作，展示自動駕駛電動賽車，將凸顯了CarUX致力於推動自主駕駛和電動汽車技術的承諾。