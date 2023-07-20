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台積電估Q3美元營收均值季增約9% 低於市場預期

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電估Q3美元營收均值季增約9% 低於市場預期。路透
台積電估Q3美元營收均值季增約9% 低於市場預期。路透

台積電（2330）今（20）日召開法說會，董事長劉德音、總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱出席今日線上法說會，台積電預期第3季美元營收介於167-175億美元，換算季增6.5%至11.6%，換算平均值增約9.1%，低於市場預期約一成。

黃仁昭說，台積電按照目前市況估計第3季美元營收介於167-175億美元，在新台幣兌美元30.8基礎上，估毛利率51.5-53.5%，營益率38-40%。

台積電實際第2季美元營收約156.8億美元，季減6.2%，年減13.7%，第2季毛利率54.1%，營益率42%。

而台積電今日公布展望毛利率比第2季低，公司解釋，包含3奈米初期量產的稀釋因素。

台積電 毛利率 營收 法說會

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