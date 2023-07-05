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中華電信推FUN暑假促案 最高贈Hami Point 19,000點

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

迎接歡樂夏日假期，中華電信宣布，即日起至8月23日推出《FUN暑假迎好禮》活動，申辦精采5G月繳1399元以上購機方案，搭配iPhone 14 Pro(256G)等熱門指定機型，最高贈Hami Point 2,000點；申辦精采5G月繳1399元以上指定方案，可以零元將SAMSUNG Galaxy S23系列、NOKIA X30等Android手機、Samsonite 28吋行李箱和伊萊克斯抗菌空氣清淨機等精品家電帶回家，再加贈Hami Point 2,000點，亦可選贈Hami Point 1,000點與國際漫遊10GB全球通定量型，一次申請可跨國使用於日、韓、東南亞、美加、歐洲等110個國家。

中華電信表示，Hami Point點數1點等於1元，折抵無上限，點數可至Hami GO平台兌換雄獅旅遊、遠雄海洋公園、桃園喜來登酒店等熱門票券及機場接送服務。

中華電信表示，《FUN暑假迎好禮》優惠活動，亦包裝贈點好康享不完，申辦「精采5G贈點方案」月繳1,399元以上，加碼贈最高Hami Point 2,000點，最高合計送Hami Point 19,000點；申辦Hami新好康成雙方案，加值服務自由搭配，最高每月贈8GB行動上網量，兩年以上租期再享加碼3GB上網流量券和Hami Point 66點。

中華電信 5G iPhone 14 Pro

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