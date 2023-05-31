台積電增設「晶園會議」 要鼓勵全球逾7萬員工提建言

台積電（2330）今（31）日更新ESG電子報，其中提到增設晶園會議，深化員工關係，公司致力推動多元與共融職場，藉由建立開放型管理模式與完整的溝通管道，鼓勵全球逾7萬員工於合適職位發揮所長並提出建言。

台積電在電子報指出，為更及時傾聽員工聲音，台積公司有別於法規標準進一步擴大勞資會議範疇，除既有的13個廠區勞資會議外，民國111年第4季增設以組織為單位的10個「晶園會議」與專屬意見蒐集系統。

台積電在電子報指出，讓員工不僅透過同仁代表於每季會議中反映意見，亦可隨時使用線上系統表達想法，雙軌運行強化公司經營團隊與員工間的溝通；截至民國112年5月，已獲147則員工反饋做為精進管理的重要參考。