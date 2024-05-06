產險第1季賺93億！淨值達1,374億 創23個月新高

今年股市走揚、新台幣走軟，助攻保險業獲利，據金管會公布，產險業第1季稅前盈餘達93億元，年增125億元，淨值達1,374億元，創23個月新高。產險業者表示，雖然4月初大地震造成的災損理賠狀況仍在清點，但預期今年在車險、火險、旅綜險的帶動下，獲利有望持續成長，甚至超越去年。

金管會公布產險業今年3月稅前盈餘35億元，創26個月新高，累計第1季稅前盈餘93億元，相較去年同期淨損32億元，年增125億元，保險局副局長蔡火炎說，主要是業務承保利益增加。據數據顯示，產險業累計第1季業務承保利益共168億元，年增2.6倍，淨值達1,374億元，創23個月新高，年增85.7%。

根據產險公會統計，19家產險公司3月的簽單保費收入總計約215.5億元，與2023年3月保費總收入214.09億元相比，僅微幅成長0.66%；累計今年第1季簽單保費達679.51億元，較去年同期613.86億元，增加65.65億元，年成長10.69%。其中，第1季航空險、火險、工程險的成長率皆在三成左右，帶動整體簽單保費成長。此外，3月汽車市場掛牌數達41,313輛，銷售依然暢旺，以絕對金額來看，產險第1季簽單保費金額第一名仍為汽車任意責任險，簽單保費達158.19億元，年成長近一成；車體損失險簽單保費達130.75億元，年增逾8%。

展望今年，產險業者指出，今年第1季獲利成長率較高，主要是因簽單保費較去年同期成長約一成，且去年同期仍有不少家業者受到防疫險理賠干擾，因此基期較低。接下來則須留意4月初大地震造成的災損理賠，在商業險方面，在各大廠商搶修復原之後，會清點實際損失，包含營業中斷、財產損失、停機損失等等，實際理賠金額還在確認中。

產險業者預期，今年費率調整的態勢依然存在，再保量能持續緊縮，企業險簽單保費仍會維持穩定成長的態勢不變，另外，今年在車險、旅綜險持續成長的帶動，以及工程險、綠能險的開發，獲利有望持續成長，甚至超越去年。

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