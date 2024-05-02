永豐金聚光壽險、ETF加碼 富邦壽持股比增坐穩第二大股東

永豐金控（2890）即將在6月7日舉行股東會，前十大股東名次出爐。根據最新名單，永豐餘持續位居最大股東之位，至於市場過去關注的寶佳集團，則已經不再出現永豐金控主要股東名單中。依照永豐金公布、截至去年8月15日最新持股，寶佳集團持股已降至1%以下。

寶佳集團過去大買台新金、永豐金，持股最高均接近一成，但後續陸續出脫相關持股，根據永豐金控最新揭露的主要股東名單，永豐金控已經不再是寶佳集團重點持有金融股標的。

受到外界注意的是，永豐金控成為壽險與高股息ETF眼中的優質投資股票，富邦人壽對永豐金持股比，從去年3月中的2.42％，逐步增持到2.81％，半年增加0.39個百分點，富邦人壽坐穩第二大股東寶座。

永豐金最新前十大股東

根據永豐金控最新公布前十大股東名單，截至去年8月15日，永豐餘持續位居最高持股股東、持股比4.12％，與元瀚材料、永豐餘建設、上誼文化加總持股比為9.51％，如果再加上信誼企業持股比1.34％，總持股比為10.85％，與上一年度10.91％相比，前十大股東中的泛永豐餘何家持股比重整體變化不大。

根據永豐金控公布前十大股東資訊，前十大股東相互有關係人或配偶等親屬關係者，包括永豐餘、元瀚材料、永豐餘建設、信誼企業、上誼文化。

根據公開資訊，去年8月15日，永豐餘建設對永豐金持股比為1.92％、元瀚材料1.88％、上誼文化1.59％，半年來並無變化，如果統計至今年2月，上述大股東持股比重也沒出現太大變化。

如果與上一年度同期比較，永豐餘建設持股略增0.04個百分點、元瀚材料略減0.02個百分點、上誼文化略增0.03個百分點，信誼企業則略減0.01個百分點、降至1.34％。

第三大股東則為台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶，持續敲進永豐金，半年持股比增加0.02個百分點至2.54％，與上一年度同期相比，更增加0.89個百分點。

第四大股東永豐銀行受託永豐金證券員工持股會信託專戶，持股比2.2％變化不大。

元大台灣高股息基金躍升成為第五大股東，元大台灣高股息逐步增加對永豐金持股，從去年3月的1.86％，半年間增加0.1個百分點到1.96％。

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