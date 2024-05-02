永豐金聚光壽險、ETF加碼 富邦壽持股比增坐穩第二大股東
永豐金控（2890）即將在6月7日舉行股東會，前十大股東名次出爐。根據最新名單，永豐餘持續位居最大股東之位，至於市場過去關注的寶佳集團，則已經不再出現永豐金控主要股東名單中。依照永豐金公布、截至去年8月15日最新持股，寶佳集團持股已降至1%以下。
寶佳集團過去大買台新金、永豐金，持股最高均接近一成，但後續陸續出脫相關持股，根據永豐金控最新揭露的主要股東名單，永豐金控已經不再是寶佳集團重點持有金融股標的。
受到外界注意的是，永豐金控成為壽險與高股息ETF眼中的優質投資股票，富邦人壽對永豐金持股比，從去年3月中的2.42％，逐步增持到2.81％，半年增加0.39個百分點，富邦人壽坐穩第二大股東寶座。
根據永豐金控最新公布前十大股東名單，截至去年8月15日，永豐餘持續位居最高持股股東、持股比4.12％，與元瀚材料、永豐餘建設、上誼文化加總持股比為9.51％，如果再加上信誼企業持股比1.34％，總持股比為10.85％，與上一年度10.91％相比，前十大股東中的泛永豐餘何家持股比重整體變化不大。
根據永豐金控公布前十大股東資訊，前十大股東相互有關係人或配偶等親屬關係者，包括永豐餘、元瀚材料、永豐餘建設、信誼企業、上誼文化。
根據公開資訊，去年8月15日，永豐餘建設對永豐金持股比為1.92％、元瀚材料1.88％、上誼文化1.59％，半年來並無變化，如果統計至今年2月，上述大股東持股比重也沒出現太大變化。
如果與上一年度同期比較，永豐餘建設持股略增0.04個百分點、元瀚材料略減0.02個百分點、上誼文化略增0.03個百分點，信誼企業則略減0.01個百分點、降至1.34％。
第三大股東則為台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶，持續敲進永豐金，半年持股比增加0.02個百分點至2.54％，與上一年度同期相比，更增加0.89個百分點。
第四大股東永豐銀行受託永豐金證券員工持股會信託專戶，持股比2.2％變化不大。
元大台灣高股息基金躍升成為第五大股東，元大台灣高股息逐步增加對永豐金持股，從去年3月的1.86％，半年間增加0.1個百分點到1.96％。
▪ 央行重啟打炒房措施三年半 這項受限不動產貸款掛「蛋」
▪ 股市大賺搶買房？這幾區賞屋人潮暴增 最高單周來百組
▪ 航空城安置住宅售價不到周邊建案一半 5月10日起線上選屋
▪ 新北房市爆黑馬 這區房價5年狂漲64%排第一
▪ 竹科正對面超搶手3房建物7百萬起標 5月7日執行署開賣
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言