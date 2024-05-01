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鎖定高端大戶 信用卡優惠戰開打

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

銀行5月信用卡優惠大戰開打。不少國銀鎖定高貢獻度的大戶，祭出高額回饋，包括玉山銀最高給0.5％回饋，甚至加碼送3.5萬飛行哩程數，等同亞洲來回機票；中信銀回饋0.1％且無上限，選擇飛行卡繳稅，最優可加碼獲得6萬飛行哩程，假設是單筆稅額滿2,000萬超級大戶，可拿到加碼16萬哩回饋；永豐銀則喊出最高回饋25萬元刷卡金。

中信銀今年給出兩種回饋方案：現金或是飛行哩程數。如果是中信商旅鈦金卡、LINE Pay信用卡及簽帳金融卡或和泰聯名卡繳稅，不限稅額皆享0.1%回饋無上限優惠。第二，選擇中華航空聯名卡或ANA聯名卡繳稅快速累積哩程，每300元回饋1哩。任一中信卡及簽帳金融卡繳稅單筆稅額達1,000萬元至1,999萬元，再加碼華航或ANA哩程6萬哩，單筆稅額滿2,000萬元，則享華航或ANA哩程16萬哩回饋。

永豐銀今年針對尊榮理財會員刷任一永豐卡繳稅，可任選刷卡金回饋或12期0利率優惠。

玉山銀繳稅最高給0.5％現金回饋，但限定為私人銀行或是極致會員且具有高資產客戶身分，且上限30萬元；一般百萬繳稅大戶也有0.3％現金回饋。

玉山銀星宇航空聯名卡推刷卡繳稅享有200元累積1哩優惠、回饋最高0.43％，但上限10萬里，假設是稅款2,000萬以上大戶加碼送3.5萬飛行里程數，等同贈送亞洲來回機票。

中信 永豐 玉山

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