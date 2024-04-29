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高雄銀董座鄭美玲 圈內零負評

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

高雄銀（2836）董事長鄭美玲去年5月底改選後上任，過去鄭美玲曾任第一銀行總經理，在一銀服務超過40年，從一家總資產逾4兆元的中央級公股行庫，轉戰資產規模不到一銀十分之一的高雄銀，這位過去在公股金融圈堪稱「零負評」的高雄銀首位女董座，到任未滿一年就為高雄銀強化資本推動歷來最大規模增資，要讓高雄銀在未來三年資本無虞，全力衝刺業務。

鄭美玲過去在一銀從基層行員做起，台大商學系畢業的她，在一銀歷練過許多不同領域職務，練就她各業務的專業與升任總經理深入管理的功力。在公股金融圈，鄭美玲的工作拚勁有目共睹，業界咸認她是「拚命三娘」的代表，談起她的工作態度與績效，幾乎都豎起大拇指「零負評」，一銀也在她擔任總經理時期獲利績效屢創新高。

此次鄭美玲成功爭取最大股東高市府、主要民股乃至高雄市議會支持，順利完成高雄銀最大規模現增案，除了讓高雄銀未來兩、三年資本無虞，可以大力發展各項業務，她更緊抓資本與風險權數計提差異，為業務方向做好最適規劃，例如控管財務投資風險性資產的增速，要以優質企金、綠能、ESG放款為主幹，搭配公部門放款，讓增資到手的資本用在刀口上。

鄭美玲領導統御相當重視團隊合作，因此受訪談論增資後的營運計畫，她也把光環與總經理徐翠梅、企金、個金等部門副總經理分享，因為她認為任何成績都是由經營團隊協力完成，不是憑她一己之力。

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