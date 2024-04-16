郭智輝出任經長 辭任崇越集團相關事業的所有職務
準行政院長卓榮泰今（16）日宣布延攬崇越集團董事長郭智輝出任經濟部長。崇越發布新聞指出，郭智輝表示，將以40年的產業經驗與人脈，推動台灣經濟永續轉型，更上層樓；同時，將依法辭任崇越集團相關事業的所有職務。
台股今天早盤已大跌超過500點，崇越股價在萬綠叢中一點紅，目前逆勢上漲約6.5元，股價在254.5元左右。
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