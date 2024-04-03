0403花蓮大地震 台銀提供復建優惠貸款
台銀今天宣布，鑒於113年4月3日晨間花蓮地區遭地震災害，為協助遭受天然災害企業及個人早日完成災後重建工作，將依政府各項政策性天然災害救助規定，提供受災戶復建融資優惠貸款，凡受災戶持有地方主管機關出具的受災證明書，或經該行調查遭受損失屬實者，均可於遭受天然災害的次日起三個月內，就近洽詢台灣銀行國內各分行提出申請。
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