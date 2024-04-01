證交所推出「證派外送」仿線上點餐平台 贈送療癒吸睛的反詐小禮物

臺灣證券交易所4月1日推出「證派外送Square Delivery」仿線上點餐平台網站（https://act.twse.com.tw/squaredelivery），蒐羅許多精緻可口的甜點飲品和店家，而這其實是證交所為宣導防範投資詐騙觀念而建置的專網，平台裡有更多的巧思，等民眾來探索！民眾至網站的「甜點鑑賞屬性」進行測驗，還可以測出自己有多容易受騙，了解自己到底是哪種屬性的「甜點」鑑賞家，是否能識破包著糖衣的投資詐騙陷阱，也可以模擬操作點餐流程並送出訂單，就能看到神秘小彩蛋喔！

「證派外送」網頁設計是模擬早已融入現代人生活的線上點餐外送平台，乍看之下，以為證交所在4月1日愚人節當天大膽展開跨業經營、進軍餐飲外送業務，事實上，「證派外送」網頁上的餐點，是將各種常見的投資詐騙手法，包裝成甜點、飲品店家的形式，象徵投資詐騙往往有如「裹著糖衣的毒藥」，以保證獲利、高報酬、無風險等虛假的甜頭誘導民眾上鉤。網頁上更設有趣味互動的「甜點鑑賞屬性」測驗，透過10道情境式問答，邀請民眾一同來測試自己「識詐」的功力，完成測驗後，將解析測驗結果並顯示你是屬於哪一種類型的甜點鑑賞家，是最容易受騙的「冒險系」，還是最不易受騙的「大師系」，也可以長按圖片儲存並且分享到社群媒體或是轉發給親友，邀請他們一起來測測看。

除了翻玩網頁外，「證派外送」真的有外送員唷！10位身穿制服、背著外送箱、頭戴安全帽的「防詐特派員」，4月1日(周一)12:00~14:00齊聚現身台北信義商圈人潮熱點，包含101大樓及市政府捷運站等，與路過的民眾互動，免費發送獨家限量的「反詐甜點磁鐵包」，精心製作的反詐甜點磁鐵共有5種款式，可愛亮眼的甜點造型上，印有投資詐騙相關的趣味標語，例如「梨譜報酬我不信」，就設計搭配水梨聖代外型的磁鐵，讓人意會的同時也忍不住莞爾。這些反詐甜點磁鐵可以隨手貼在冰箱、辦公室屏風等生活可見的地方，不但療癒吸睛，也能提醒自己和同事、家人，隨時留意潛藏的投資詐騙風險。本週末還會有第二波線下快閃活動，將於4月6日(周六)15:00~17:00在台北捷運中山站心中山線型公園發送磁鐵，歡迎大家走過、路過、千萬別錯過！

「證派外送」的社群媒體IG帳號也同步開通，只要搜尋帳號ID「square_delivery」就可找得到，有關線下快閃活動的詳細資訊也會第一時間公布在IG帳號，活動期間將定期更新此次活動的延伸介紹、資訊與花絮，還會分享許多反詐小知識。證交所希望透過時下流行的溝通平台與管道，與民眾更近距離的分享互動，傳遞正派資訊及防詐意識，共同守護財產讓詐騙無所遁形。 臺灣證券交易所4月1日全新上線「證派外送」網站：https://act.twse.com.tw/squaredelivery(臺灣證券交易所/提供)

商品推薦