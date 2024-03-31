分紅保單與癌險脫鉤 恐衝擊保戶？金管會點「1關鍵」說不會

有媒體報導，金管會擬限制分紅保單含癌險的綜合險，恐衝擊罹癌保戶；金管會今大動作澄清，表示分紅保單的「分紅」與「癌險給付」是兩件事，就算分紅保單與癌險脫鉤，也不會影響保戶權益。

簡單說，就算是罹癌保戶買了沒有含癌險給付的分紅保單（指單純分紅保單，非綜合險），依舊可以取得分紅，不需要解約保單來付醫療費。

金管會表示，主因是目前分紅保單中，提供癌症給付項目實際並未參與紅利分紅，就算分紅保單沒有以綜合險設計，與癌險脫鉤，而僅是單純的壽險保單（分紅保單屬壽險保單）也不會有任何影響罹癌保戶權益的問題。

也因「分紅」與「癌險給付」是兩件事，所以不會有所謂罹癌保戶透過分紅保單機制，提前取得部分分紅，又或是因為沒附加癌險給付，而無法分紅的問題。

為防堵分紅保單誇大「分紅率」，甚至熱炒成儲蓄險，金管會在3月下旬邀集業者，擬針對分紅保單商品設計、資訊揭露、銷售規定三管齊下，大斬亂象。

而其中檢討時，也發現有部分業者，將分紅保單的壽險保單「綁了」一大堆非壽險給付項目，例如癌症險、重大傷病險，墊高了保費、保戶也可能買了一堆非所需求的商品。

因此，金管會要求業者，若有要搭配其他非壽險給付項目的需求，例如癌險，可以採附約設計提供保戶評估自身需求選擇加保；若業者規劃分紅保單要附加癌險等的綜合險設計，金管會也將強化商品審查機制，並未限制分紅保單以綜合險設計。

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