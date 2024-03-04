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取代比特幣 金管會研議金融資產代幣化可行性

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委黃天牧表示正研議開放金融資產代幣化的可行性。記者黃義書／攝影
金管會主委黃天牧表示正研議開放金融資產代幣化的可行性。記者黃義書／攝影

金管會已展開基金代幣化研議。金管會主委黃天牧今日在財委會上答詢時表示，金管會已向國外搜集基金代幣化資料，除了漲幅之外，特別是未來和區塊鏈的連結，也是了解的重點，包括今年九月金管會擬完成的虛擬資產專法，金融資產代幣化也可套用在專法裡。

立委吳秉叡表示，實質資產代幣化交易若能活絡，則資金有限的年輕人，可轉到這個領域來，而不用跑去買比幣，冒大風險，全靠信心來堆疊，等到沒有信心，就破掉了。

黃天牧認為，有別於虛擬貨幣，金融資產代幣化建立在實際經濟價值，金管會去年就已注意到，現在證期局和公會已進行相關研究，但據他了解，金融資產代幣化在亞洲新加坡、美國等，基於金融穩定的考量，都還在實驗性質，包括虛實整合，去中心化連結作數位代幣，可跨域隨時清算等，都是虛擬資產代幣化的優勢。

金管會目前研究的金融資產代幣化，主要以基金代幣化為主。證期局副局長高晶萍表示，針對基金代幣化，已經赴美國、香港、新加坡搜集資料，目前已知，基金代幣化之後，會有便利性，效率，流通速度快，去中介機構等於去中心化，銷售速度又會更快；他進而指出，整個發行流程，包括發行，銷售，申贖這三階段是如何完成，以及如何讓基金賣出去，流通、申贖，甚至ETF掛牌，這些都是證期局要了解的重點。

高晶萍也表示，投信公司也要有一定的技術，才能發行這種代幣化基金；至於代幣化基金是否只能適用於未來新發行的基金，能否把舊的基金，例如0050直接拿來代幣化？高晶萍表示，應該是以推出新基金的方式較快，舊基金要看其規模，例如，0050的話規模很大，轉換上會否有問題也須考量，得再評估舊基金代幣化的技術可行性如何。

至於業者的發行意願，高晶萍表示，要看出來的量如何，業者若可提高其效率，降低銷售成本，這些都會增加業者的意願，例如，基金代幣化之後，交易上較有效率，或是保管上也可能較為方便。

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